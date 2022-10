Mirel Rădoi strâmbă din nas! Vor fi schimbări în meciul de Cupă

Universitatea Craiova a câştigat meritat, dar şi norocos meciul cu Petrolul, ţinând cont când a venit golul victoriei, şi astfel s-au mai liniştit apele în Bănie. Făcând analiza meciului, antrenorul Ştiinţei, Mirel Rădoi, s-a arătat bucuros pentru punctele contabilizate şi pentru atitudinea jucătorilor. Acesta a avut însă şi o „piatră de inimă“: primirea golului exact în intervalul în care echipa face eforturi să nu primească!

„Sunt mulţumit pentru cele trei puncte, dar nemulţumit că am primit gol. Îmi trecea întreaga supărare dacă reuşeam să câştigăm această partidă fără gol primit. Un alt lucru pozitiv ar fi atitudinea băieţilor. În special în repriza a doua am fost mult mai motivaţi. Din păcate am primit gol exact în acea perioadă de care ne tot ferim, 45-60, şi încercăm să nu mai riscăm să primim goluri. Mai aveam un minut şi jumătate să trecem de acea perioadă, dar n-am făcut-o, am luat gol, şi după aceea s-a schimbat tot cursul jocului.

Dar până la urmă am avut atitudine şi cred că am avut şi resursele necesare prin schimbări. Toţi cei care au intrat pe parcurs au jucat foarte bine! Au schimbat faţa jocului! Nu cred că Petrolul s-a relaxat, ci noi am reuşit să-i presăm în propria jumătate şi să punem probleme. Am avut ocazii şi prima reproză, dar am fost cu o întârziere de o secundă la demarcări, la situaţiile de a pasa şi de a ataca zonele. Nu se pune problema că a fost cineva moale. Am fost în întârziere la orice decizie pe care am luat-o“, a spus Mirel Rădoi.

„Din punctul meu de vedere, după modul cum s-a jucat, la nivel de posesie şi de ocazii, cred că rezultatul este unul corect“, a subliniat tehnicianul Ştiinţei.

„Trebuie să găsim şi alte soluţii“

Mirel Rădoi a mărturisit că îi este foarte greu să înţeleagă de ce echipa arată prea puţin în timpul jocurilor ceea ce se pregăteşte la antrenamente.

„E bine că am revenit. În continuare trebuie să găsim şi alte soluţii, pe lângă ceea ce pregătit până acum, pentru că în continuare primim gol. Dacă e să fac o balanţă, neglijez faza defensivă faţă de cea ofensivă. Dacă ar fi să vorbesc în procente, cred că 65-70% antrenăm faza ofensivă, restul fiind alocat defensivei. Dar le antrenăm, adică nu sunt situaţii pe care le lăsăm neantrenate, cum ar fi pressingul, fazele statice, zonele în care trebuie să ne apărăm, zonele în care trebuie să avem densitate, să ştim cine face presiune, cum facem pressing… Sunt lucruri pe care le lucrăm, dar le arătăm foarte greu.

N-am cum să elimim anumite greşeli tehnice, pentru că intervine şi adversarul, şi presiunea, calitatea jucătorului, dar greşelile defensive şi mai ales cele de compartiment trebuie reglate. Dacă e vorba de un singur jucător care greşeşte poziţia, atunci nu ştiu dacă ţine de noi, ca staff. În momentul în care sunt greşeli colective la nivel de compartiment sau de echipă, atunci e clar că noi suntem vinovaţi“, a afirmat tehnicianul Universităţii Craiova.

„Trebuie să aduci un plus!“

El a explicat ce ar trebui să ştie şi să facă jucătorii care nu intră în teren din primul minut:

„Dacă un jucător nu este titular şi apelăm la el pe parcurs, în momentul când intră trebuie să dea totul. Dacă el nu joacă ceea ce ne aştepăm noi, antrenorul nu este de vină. Sau dacă are vină că l-a băgat acele 30 de minute, 20 sau 10. Trebuie să faci ce trebuie, să aduci un plus. Tu nu poţi să-i dai o palmă antrenorului decât dacă joci cum a făcut-o Ante Roguljic acum. Sau Rivaldinho. Dacă intri 10 minute şi nu ai nicio realizare, atunci eu ca antrenor am greşit că te-am băgat şi trebuia să i le acord altui jucător“.

Vor fi schimbări în meciul de Cupă

Universitatea Craiova se pregăteşte de debutul în noua ediţie a Cupei României. Alb-albaştrii o întâlnesc miercuri, 19 octombrie, de la ora 18.15, la Mediaş, pe AFC Hermannstadt. Disputa contează pentru etapa 1 din Grupa D. Antrenorul, Mirel Rădoi, a dezvăluit că unsprezecele Ştiinţei va suporta modificări, urmând să fie menajaţi câţiva jucători, dar nu va fi neglijată competiţia în niciun fel.

„Cei care au probleme medicale sau au jucat foarte mult vor fi menajaţi. E normal să fie schimbări. În momentul când apelăm la ei, fie că e campionat sau Cupă, toţi trebuie să aibă acelaşi randament, pentru că antrenăm aceleaşi lucruri. Nici în campionat nu se ştie echipa cu o zi înainte, toţi află în vestiar, înainte de joc. Toţi lucrează acelaşi lucru defensiv şi ofensiv, 10 minute face unul, 10 minute execută şi celălalt. Deci pe oricine alegem, în orice moment, toţi ştiu ce au de făcut“, a spus Rădoi.

„E ciudat pentru mine“

Antrenorul este uşor deranjat de noul sistem al Cupei României:

„De încurcat nu are cum, pentru că este vorba despre un trofeu. dar e ciudat pentru mine, ca antrenor, să ai o grupă de 6 echipe, dar nu joci 5 meciuri, nu joci fiecare cu fiecare, joci doar cu 3 echipe şi în funcţie de puncte, de golaveraj aşteptăm… Dacă sunt meciuri acasă sau în deplasare…. Noi am picat să jucăm toate meciurile în deplasare, deci din punctul acesta de vedere e puţin ciudat formatul. până la urmă e un trofeu pus în joc şi va trebui să-l abordăm. Poate că la anul vor încerca să modifice sistemul şi o să fie mai multe meciuri sau vor fi grupe mai multe şi mai mici şi o să se joace tur-retur“.

