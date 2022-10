„U“ Craiova – Petrolul 2-1 | George Cîmpanu, evoluție bună, gol și un DA din partea Denisei

Universitatea Craiova a reușit să se impună cu 2-1 în fața Petrolului Ploiești, după ce oaspeții reușiseră să deschidă scorul prin Irobiso (’58). Știința a revenit în cursa pentru cele trei puncte grație lui George Cîmpanu, care a egalat (’76) și a fost „motorul“ multor acțiuni bune ale alb-albaștrilor, apoi Rivaldinho a stabilit rezultatul final (‘90+1).

„Am crezut în victorie“

George Cîmpanu a admis că misiunea de a răpune „lupii“ a fost dificilă și se bucură că a contribuit din plin la victoria Universității Craiova.

„A fost un meci foarte dificil și ne așteptam la asta. Știam că Petrolul o să vină aici și o să aibă o altă atitudine, fiindcă în ultimul meci a pierdut acasă. Sper să fie un pas înainte și de acum încolo să nu mai facem cadouri și să câștigăm mai multe meciuri consecutiv. În seara asta am avut șansa să joc și să demonstrez ce pot. M-am bucurat din plin de această șansă și sunt mulțumit că am reușit să dau gol, că mi-am ajutat echipa. A fost un alt meci pe muchie de cuțit. Chiar am vorbit la pauză să ieșim și să închidem jocul, să nu primim gol, dar el a venit. Important este că am avut puterea să revenim și că am câștigat în minutul 90. Am crezut în victorie, pentru că am jucat acasă, cu suporterii aceștia minunați în spate. Trebuia să întoarcem soarta jocului și mă bucur că am avut puterea să o facem“, a declarat George Cîmpanu.

Și-a cerut iubita de soție

La finalul jocului, George Cîmpanu a fost protagonistul unui moment special. Fotbalistul Științei și-a cerut iubita de soție, cu care are deja o fetiță de câteva luni. Denisa a fost surprinsă de moment, dar a spus „DA“ cu tărie, așa că urmează semnarea celui mai important „contract“ din viață.

„Mă gândeam la momentul acesta înainte de meci. Cum ar fi să și marchez, să ieșim victorioși și să pot să-mi fac momentul (cererea în căsătorie – n.r.). Mă bucur că a ieșit perfect. De vreo lună de zile așteptam să venim împreună acasă, să jucăm aici, ca să pot ține momentul acesta. De obicei mă cam prinde când vreau să-i fac vreo surpriză, dar de data aceasta nu s-a așteptat deloc. Am tot insistat să vină la meci. I-am zis să o îmbrace mai gros pe cea mică, să ia căruciorul și să vină la meci. Normal că mă așteptam să spună DA. Nu știu când va fi nunta. Deocamdată avem botezul, cununia în aceeași zi, apoi o să vină și nunta“, a explicat Cîmpanu.

