Europa League | Programul meciurilor din etapa a 4-a

Grupa A – ora 19.45: Bodo/Glimt – Arsenal, ora 22.00: PSV – Zurich.

Clasament: 1. Arsenal 6 (5:1), 2. Bodo/Glimt 4 (3:5), 3. PSV 4 (6:2), 4. Zurich 0 (3:9).

Grupa B – ora 19.45: AEK Larnaca – Fenerbahce, Dinamo Kiev – Rennes.

Clasament: 1. Fenerbahce 7 (6:3), 2. Rennes 7 (6:4), 3. AEK Larnaca 3 (2:4), 4. Dinamo Kiev 0 (2:5).

Grupa C – ora 19.45: Betis – AS Roma, ora 22.00: Ludogorets – HJK.

Clasament: 1. Betis 9 (7:3), 2. Ludogorets 4 (5:5), 3. AS Roma 3 (5:4), 4. HJK 1 (1:6).

Grupa D – ora 19.45: Royale Union SG – Braga, ora 22.00: Union Berlin – Malmo.

Clasament: 1. Royale Union SG 9 (6:3), 2. Braga 6 (4:2), 3. Union Berlin 3 (1:2), 4. Malmo 0 (2:6).

Grupa E – ora 22.00: Manchester Utd – Omonia, Real Sociedad – Sheriff Tiraspol.

Clasament: 1. Real Sociedad 9 (5:1), 2. Manchester Utd 6 (5:3), 3. S. Tiraspol 3 (3:4), 4. Omonia 0 (3:8).

Grupa F – ora 19.45: Feyenoord – Midtjylland, ora 22.00: Lazio – Sturm Graz.

Clasament: 1. Feyenoord 4 (10:6), 2. Midtjylland 4 (7:4), 3. Lazio 4 (5:7), 4. Sturm Graz 4 (1:6).

Grupa G – ora 19.45: Nantes – Freiburg, Qarabag – Olympiakos.

Clasament: 1. Freiburg 9 (7:1), 2. Qarabag 6 (7:2), 3. Nantes 3 (2:6), 4. Olympiakos 0 (1:8).

Grupa H – ora 22.00: Ferencvaros – Steaua Roșie, Trabzonspor – Monaco.

Clasament: 1. Ferencvaros 6 (5:6), 2. Monaco 6 (4:2), 3. Trabzonspor 3 (5:7), 4. Steaua Roșie 3 (5:4).

Citeşte şi: Baschet / Stepanovski și Țîbîrnă, încântați de rezultat și de seara europeană din Bănie