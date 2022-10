Nicolo Napoli n-ar zice ba revenirii la FCU: „Aș putea fi, probabil, al patrulea sau al cincilea pe listă“

Golul lăsat de Marius Croitou la FCU ar putea fi umplut de Nicolo Napoli. Antrenorul italian este liber de contract, ca de obicei, şi n-ar zice nu unei noi „descălecări“, a 9-a „doar“, însă recunoaşte că nu i-a sunat telefonul.

„Nu m-a căutat nimeni până acum. Nici Mititelu, nici altcineva din club. Eu aș putea fi, probabil, al patrulea sau al cincilea pe listă. Am văzut toate meciurile din campionat. Mi se pare o altă echipă decât cea pe care am lăsat-o eu acolo. Adică o formație lentă, cu prea multe pase, focusată excesiv pe posesie. Fotbalul de azi înseamnă în primul rând rapiditate și verticalizare. Asta e ceea ce mă atrage și am încercat mereu să pun în practică”, a comentat Napoli, pentru playsport.ro.

Până la numirea unui nou antrenor principal, FCU, locul 11 în Superliga, va fi pregătită de cuplul Paul Răducan – Florin Drăgan. Următorul meci al echipei lui Adrian Mititelu va avea loc sâmbătă, de la ora 15.30, pe teremnul formaţiei FC Botoşani.

