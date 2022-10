FC Argeş – „U“ Craiova | Negrilă: „Ar trebui să câştigăm acest meci“

Universitatea Craiova o va întâlni vineri, de la ora 21.00, în Trivale, pe FC Argeş, iar fostul mare fotbalist Nicolae Negrilă priveşte cu optimism disputa din cadrul etapei a 13-a din Superligă. „Negoro“ nu este impresionat deloc de formaţia antrenată de Andrei Prepeliţă şi le cere alb-albaştrilor să înceteze cu oscialţiile. Fostul component al Craiovei Maxima se gândeşte foarte serios la cucerirea titlului în acest sezon, deşi parcursul de până acum îl contrazice.

„Ar trebui să câştigăm acest meci, ţinând cont de modul cu jucăm noi şi la ce joacă Argeşul. Eu merg pe un 2 clar. Am încredere mare în băieţi! Sper să-şi revină după duşul cu Voluntari, să aibă mai multă încredere în ei şi să se impună. Am văzut-o pe FC Argeş în meciul cu FCSB, dar nu m-a impresionat, pentru că nici FCSB-ul nu mai are o echipă bună. Eu sper într-o victorie a băieţilor, ca să rămânem acolo, pe un loc de play-off“, a declarat Nicolae Negrilă, pentru GdS Sport.

„Ar fi cazul să câştigăm şi noi campionatul după atâţia ani de secetă. Sper ca anul acesta, după câteva transferuri adevărate făcute în iarnă, să rezolvăm problema. Trebuie să mai achiziţionăm ceva jucători. Nu vreau să spun eu unde, pentru că avem un antrenor. Ştie Rădoi mai bine decât mine. Am cam suferit în atac în ultimul timp, dar trebuie să-şi revină şi Ivan, să-l vedem mai implicat şi mai eficient pe Markovic. La Koljic nu mai am speranţe acum, că stă numai accidentat. El trebuie să-şi revină şi după aceea să facă o pregătire bună, ca să putem să-l folosim. Sper să fie sezonul nostru“, a completat Nicolae Negrilă.

Superliga, etapa 13

Vineri, 7 octombrie:

ora 18.00: Voluntari – Mioveni

ora 21.00: FC Argeş – „U“ Craiova

Sâmbătă, 8 octombrie

ora 15.00: U Cluj – Hermannstadt

ora 21.30: Rapid – Botoșani

Duminică, 9 octombrie

ora 15.30: Sepsi – Farul

ora 21.30: Petrolul – FCSB

Luni, 10 octombrie

ora 17.30: FCU – Chindia

ora 20.30: UTA – CFR Cluj

Clasament:

