FC Argeş – „U“ Craiova | Andrei Prepeliţă: „Pregătim meciul la victorie“

Antrenorul formaţiei FC Argeş, Andrei Prepeliţă, a prefaţat partida cu Universitatea Craiova, programată vineri, de la ora 21.00, pe stadionul „Nicolae Dobrin“, din cadrul etapei a 13-a din Superligă. Acesta l-a „periat“ pe omologul său din Bănie, Mirel Rădoi, şi speră ca punctele puse în acest joc să rămână în Trivale.

„Ne cunoaştem destul de bine eu şi Rădoi. Am jucat unul împotriva celuilalt şi îl apreciez pe Mirel. A fost unul dintre selecţionerii care au scos aproape totul de la jucătorii noştri. Este un tip realist, ştiu ce încearcă să joace. Nu-i place să stea şi să se apere, a încercat să schimbe sistemul, dar nici ei nu au avut rezultatele pe care şi le doreau.

Noi ne dorim victoria vineri, pentru că nu am câştigat de mult. Pregătim meciul la victorie, aşa am făcut mereu, dar, din păcate, nu am reuşit în ultima vreme. Ne dorim să trecem acest prag de 13 puncte, care se pare că ne poartă ghinion şi după aceea cred că băieţii vor fi mai liniştiţi. Când nu sunt rezultate, nu e confortabil, deşi am practicat un joc bun. Vom schimba echipa faţă de meciul cu FCSB, pentru că şi adversarul o să joace alt sistem. Am antrenat săptămâna aceasta un modul de joc ca să putem să închidem adversarul şi să avem trasee şi reuşite pe faza de atac.

„Nu va fi o tragedie dacă nu ajungem în play-off“

Şi la meciul cu FCSB am avut ocazii, am dat goluri, am arătat bine, dar păcat de anumite decizii greşite ale unor jucători, pentru că puteam obţine chiar trei puncte. Noi ne-am încadrat într-un buget, toţi jucătorii au venit liberi de contract, dar ne dorim să jucăm în play-off. Nu trebuie să ne gândim la acest ţel, ci la fiecare joc, aşa cum am făcut anul trecut.

Nu va fi o tragedie dacă nu ajungem în play-off, chiar dacă avem primele şi contractele condiţionate de acest obiectiv, pentru că l-am obţinut anul trecut şi ne dorim toţi acelaşi lucru. Important este să creştem, să facem un joc frumos, jucătorii noi să fie certitudini şi la anul, chiar dacă unii dintre noi nu vom mai fi. Nu va fi nicio problemă, nu o să stăm toată viaţa la FC Argeş. Puteam fi mai sus dacă nu făceam greşeli. Au fost şi decizii de arbitraj care ne-au dezavantajat“, a declarat Andrei Prepeliţă, citat de Prosport.

