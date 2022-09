România U19 a remizat la zero şi cu Lituania, la Voluntari

România U19, selecționata antrenată de Alexandru Pelici, a remizat, la Voluntari, cu reprezentativa similară a Lituaniei, scor 0-0, în cel de-al doilea meci al calificărilor pentru accederea la Turul de Elită. Duelul de la Voluntari a fost marcat și de problemele apărute la instalația de nocturnă, care au dat peste cap prima repriză.

Preluată recent de Alexandru Pelici, naționala U19 nu-și găsește deloc ritmul. „Tricolorii” au bifat cel de-al doilea pas greșit la rând în fața unor adversari de calibru inferior, complicându-și considerabil situația din grupă. La fel ca în meciul cu Letonia, puștii României au fost neinspirați la finalizare, făcându-l mare pe goalkeeper-ul oaspeților.

România U19: Dincă-cpt. – Maftei, Grigore-Huideș, Duțu, Borza – Boțogan, Vulturar (46, Sala) – Bordușanu (80, Bujor), El Sawy (61, Trică), Radaslavescu (61, Musi) – Burnete (87, Leata). Selecţioner: Alexandru Pelici.

Selecționata U19 evoluează în această lună în grupa de calificare la EURO 2023 alături de Letonia, Lituania și Austria. Toate meciurile se dispută în România. La turneul final din Malta, din 2023, se vor califica doar 7 reprezentative alături de țara gazdă.

Pelici: „Suntem una dintre echipele care merită să meargă mai departe!“

Chiar dacă nu a simţit gustul victoriei pe banca naţionalei, selecționerul Pelici laudă jocul echipei sale și rămâne încrezător.

„La fel ca și în celălalt meci, au fost multe ocazii ratate și adversarii au avut contre pe care puteau să marcheze, dar cred că rezultatul este nedrept pentru noi. Sunt două meciuri consecutive în care am ratat foarte multe ocazii. Cred că meritam cel puțin într-unul dintre ele să câștigăm. Dacă luăm statistica, și-au creat puține situații, cel puțin din atac pozițional. Copiii au luptat până la ultima picătură de energie. Îmi pare rău că nu am avut un dram de șansă în plus să fi intrat măcar un gol. Cred că am fi câștigat la o diferență mare dacă dădeam gol și îi făceam și pe adversarii noștri să iasă mai mult. După ce am arătat la acest turneu, suntem una dintre echipele care merită să meargă mai departe. Pentru că în cele două jocuri am fost echipa pozitivă, de fiecare dată am încercat să conducem ostilitățile”, a declarat Alexandru Pelici.

