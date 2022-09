România U21, amicale tari cu Spania şi Olanda! Săndoi debutează pe banca naţionalei

Noul selecţioner al naţionalei de fotbal Under-21 a României, Emil Săndoi, consideră că Spania şi Olanda, adversarele din următoarele două partide amicale, sunt printre cele mai puternice echipe naţionale din lume la acest nivel. El a precizat, totodată, că îşi doreşte „o figură frumoasă“ în cele două meciuri.

„Chiar dacă întâlnim două dintre cele mai puternice selecţionate din Europa şi din lume la nivel de tineret, ne dorim să facem o figură frumoasă. Şi pentru mine este prima acţiune pe care o am la acest lot, încerc într-un timp foarte scurt să le descopăr toate toate calităţile şi să le pun în valoare Şi sunt convins că avem băieţi de caracter aici.

În ultima perioadă au ieşit mai mulţi jucători tineri la rampă, au fost şi şapte goluri marcate de jucători tineri pe parcursul unei etape. E un lucru îmbucurător, mă bucur cel mai mult pentru ei, pentru că rezultatul îţi dă o anumită încredere şi pot creşte într-o anume maturitate fotbalistică. Îmi doresc ca ei să aibă evoluţii bune în continuare la echipele de club şi aici să ajungă fără accidentări şi dornici să demonstreze şi să obţină rezultate bune”, a declarat Săndoi.

Patriot până la capăt

Tehnicianul a afirmat că îl încearcă un sentiment special de fiecare dată când îmbracă tricoul echipei naţionale.

„De fiecare dată este un sentiment special atunci când îmbraci tricoul echipei naţionale, sau treningul echipei naţionale, cum este cazul meu acum. Din momentul în care am fost investit, am urmărit în permanenţă pe video şi pe viu tinerii jucători Am încercat să le descopăr toate calităţile. Pentru că sunt obligat să încerc să le pun în valoare calităţile pe care le au. Este prima acţiune pe care o desfăşurăm, am intrat în contact cu o parte dintre jucătorii care au fost convocaţi. Ei trebuie să fie conştienţi că au puţine de zile pe care le desfăşoară aici, sub culorile echipei naţionale.

Trebuie să încercăm să ne detaşăm de problemele care sunt la club, pentru că unii dintre ei vin după perioade faste, în care au avut reuşite şi rezultate foarte bune, dar sunt şi jucători care vin după o perioadă mai puţin bună şi automat trebuie să încerce să se detaşeze puţin pentru a nu fi influenţat randamentul pe care îl dau aici. Noi vom încerca să creştem valoarea jucătorilor tineri şi în momentul în care se întorc la echipele de club să ajungă cu plusuri dacă se poate”, a adăugat Săndoi.

Selecţionata U21 a României, care se pregăteşte pentru turneul final al Campionatului European de tineret din 2023, va întâlni echipa similară a Spaniei pe 23 septembrie, pe Cluj Arena (ora 18:00), iar în data de 27 septembrie va înfrunta echipa Olandei, tot pe Cluj Arena (ora 18:00).

