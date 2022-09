Etapă productivă pentru formaţiile din Oltenia! Slatina şi Viitorul Pandurii au obţinut victorii

Etapa a 6-a din Liga a doua a adus două rezultate pozitive pentru echipele olteneşti. CSM Slatina a făcut un meci excelent cu Ripensia, pe teren propriu, în timp ce Viitorul Pandurii a bifat primul succes în deplasare în acest sezon. Acum, în urma acestor rezultate, cele două formaţii sunt şi vecine de clasament.

Victorie la scor de neprezentare pentru Slatina

CSM Slatina n-a stat la discuții cu Ripensia, într-un meci disputat în etapa a 6-a a Ligii 2. Oltenii, nou-promovați, au trecut fără probleme de formația timișoreană pe teren propriu, scor 3-0 şi astfel au mai urcat în clasament.

Slatina și-a creat destul de ușor ocazii, astfel că scorul de la final nu a fost surprinzător. Luis Nițu a deschis drumul gazdelor spre victorie, marcând încă din minutul 14. S-a făcut 2-0 în minutul 41, atunci când Dorin Toma a punctat cu un șut din careu. Scorul final a fost stabilit de același Dorin Toma, care a făcut dubla în minutul 62.

CSM Slatina: I. Pop – Gherghe, Doman (Necșulescu, 75), Dav. Oprescu, Sălcianu, D. Toma, Pisăru, L. Nițu, Mitran, Trașcu, Leață (Al. Dinu, 59). Rezerve neutilizate: Preduț – M. Șerban, Al. Popovici, Alexandre Oliveira, M. Manea, Cr. Dinu, C-tin. Radu. Antrenor: Daniel Oprescu.

CSM Slatina a ajuns la 8 puncte după victoria cu Ripensia și se află pe locul 11, având un golaveraj de plus patru. Runda trecută a pierdut cu Minaur Baia Mare, în deplasare, scor 1-2, iar în etapa următoare va evolua pe teren străin, contra formației Metaloglobus, ultima clasată. La cum se prezintă situația în acest moment, oltenii nu par că vor avea probleme în ceea ce privește salvarea de la retrogradare.

Strategie epuizantă

Tehnicianul celor de la Slatina, Daniel Oprescu, a remarcat că modul în care a făcut strategia în primele runde de Liga 2 a consumat serios jucătorii, astfel că partea fizică are de suferit.

„Asta am antrenat toată săptămâna, să-i surprindem printr-un presing avansat, pentru că am văzut că sunt o echipă care începe construcţia de la portar, iar uneori se hazardează… Speram să recuperăm multe baloane în jumătatea de teren adversă, iar de acolo să le fructificăm, şi aşa s-a şi întâmplat.

Am avut două goluri şi mai puteam avea două până la pauză… În schimb, această strategie epuizează resursele jucătorilor. Aşa cum aţi văzut, în primele etape am stat mai bine fizic. Acum, făcând acest presing avansat, resursele se epuizează şi nu poţi ţine ritmul tot meciul”, a declarat Daniel Oprescu, citat de News Flux.

Viitorul Pandurii, la primul succes pe teren străin

Viitorul Pandurii Târgu Jiu s-a impus cu 1-0 la Timișoara, cu Politehnica, în urma golului marcat de Vlad Toma. A fost primul succes din acest sezon al gorjenilor în deplasare,

Viitorul Pandurii: Opric – Dănescu, Core, Rogac, Pîrcălabu – Vl. Toma (Micle, 87′), Răsdan, Țegle (Ad. Stoian, 73′), Al. Dulca (Banu, 87′) – Dodoi (P. Mitrică, 67′), Cl. Dragu (cpt.). Rezerve neutilizate: Krupenschi – Chelariu, Băican, Gîrbiță.

Viitorul Pandurii, cu 9 puncte și golaveraj 5-5, se află pe locul 10. Miercuri, de la ora 16.30, are meci la Flacăra Horezu, în Turul 3 al Cupei României, iar în campionat joacă sâmbătă, de la ora 11.00, acasă cu Progresul Spartac.

Antrenorul Florin Stîngă a dat câteva declarații foarte optimiste, inclusiv despre perspectiva play-off-ului.

„A fost un meci de luptă, un meci în care jucătorii mei au avut o determinare dusă la extrem. Am avut ambiție, am avut concentrae, ne-am sacrificat pentru fiecare minge, chiar dacă în unele momente am mai și greșit. Important e că am reușit să obținem o victorie de moral, care ne aduce puțină liniște după o perioadă mai grea. Tot timpul încercăm să aliniem cel mai bun 11. Ideea mea este să încerc să formez o echipă și să schimb foarte puțini jucătorii. Cu cât joacă mai mult timp împreună, cu atât se stabilesc niște relații de joc mai bune. Asta încerc la fiecare meci, să îmbunătăţim chestia aceasta. Au fost alte adversare mai slabe cu care, din păcate, am pierdut. Poli e o echipă bună, care are în spate o tradiție”, a spus Stîngă.

Liga 2, etapa 6:

Vineri, 9 septembrie: Progresul Spartac – Oţelul Galaţi 0-0, Dinamo – Steaua 1-2.

Sâmbătă, 10 septembrie: FC Braşov – Metaloglobus Bucureşti 1-0, CSM Slatina – Ripensia Timișoara 3-0, CSC Dumbrăviţa – Unirea Slobozia 2-4, Poli Iaşi – Gloria Buzău 1-0, Unirea Constanţa – Concordia Chiajna 0-3, CSC Şelimbăr – Unirea Dej 1-1, Poli Timișoara – Viitorul Pandurii Târgu Jiu 0-1.

Duminică, 11 septembrie: Csikszereda Miercurea Ciuc – Minaur Baia Mare 3-0.

Clasament: 1. Slobozia 13 puncte (golaveraj 11-5), 2. Iaşi 13 (8-4), 3. Dej 13 (11-8), 4. Steaua 13 (10-8), 5. Miercurea Ciuc 12 (12-5), 6. Galaţi 12 (8-4), 7. Şelimbăr 11 (9-4), 8. Spartac 10 (7-4), 9. Buzău 10 (9-7), 10. Târgu Jiu 9 (5-5), 11. Slatina 8 (10-6), 12. Braşov 8 (4-4), 13. Baia Mare 8 (5-9), 14. Chiajna 7 (7-8), 15. Dinamo 6 (6-8), 16. Ripensia 4 (4-9), 17. Dumbrăviţa 4 (7-13), 18. Timișoara 4 (1-7), 19. Constanţa 3 (5-13), 20. Metaloglobus 1 (3-9).

Citeşte şi: Să fie derbi! „U“ Craiova – FCSB se va juca pe „Ion Oblemenco“!