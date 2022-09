Liverpool, umilită de Napoli. Jurgen Klopp nu se simte în pericol

Liverpool, finalista ediţiei trecute, a fost învinsă de Napoli cu scorul de 4-1, miercuri seară, în prima etapă a grupelor Ligii Campionilor. Italienii au condus cu 4-0 pe stadionul „Diego Maradona“, prin golurile marcate de Zielinski (‘5 – penalti, ’47), Anguissa (’31) şi G. Simeone (’44). Golul de onoare al „cormoranilor“ a fost reuşit de Luis Diaz.

Ţinând cont de parcursul sub aşteptări din noul sezon competiţional, antrenorul german al lui Liverpool, Jurgen Klopp, a fost întrebat dacă îşi simte postul pus în pericol.

„Nu chiar, dar cine știe? Patronii sunt diferiți (faţă de cei ai lui Chelsea, care l-au demis pe Tuchel – n.r.). Ai noștri sunt mai calmi și se așteaptă să rezolv eu situația, nu să se gândească la altcineva care ar putea să o facă. În momentul în care își vor schimba abordarea, probabil îmi vor spune“, a spus Jurgen Klopp.

„Nu am câștigat niciodată aici. Nici cu Dortmund, nici cu Liverpool. Uneori îmi trebuie mai multe încercări pentru a reuși ceva. De 2,3, sau chiar 4 ori. Asta este a patra oară când o înfrunt pe Napoli la ea acasă. Ce trebuie să facem? Trebuie să jucăm mai bine decât în cele 3 meciuri precedente. Am pierdut pentru că nu am jucat destul de bine când am venit aici. Un alt motiv este acela că Napoli are o echipă destul de puternică“, a punctat Klopp.

Napoli: Meret – Di Lorenzo, Kim, Rrahmani, Olivera (’74, Rui) – Lobotka, Anguissa – Politano (’57, Politano), Zielinski (’74, Elmas), Kvaratskhelia (’57, Zerbin) – Osimhen (’41, G. Simeone).

Liverpool: Alisson – Alexander-Arnold, Gomez (’46, Matip), van Dijk, Robertson – Milner (’62, Thiago), Fabinho, Elliott (’77, Arthur) – Salah (’62, Jota), Firmino (’62, Nunez), Diaz.

În celălalt meci al grupei A, Ajax Amsterdam a câştigat clar, cu 4-0, în faţa echipei scoţiene Glasgow Rangers. Golurile lăncierilor au fost marcate Alvarez (’17), Berghuis (’32), Kudus (’33) şi Bergwijn (’80).

În etapa viitoare (13 septembrie): Liverpool – Ajax, Rangers – Napoli.

Citeşte şi: Lewandowski, ce atacant! „Robert e mereu înfometat de goluri“