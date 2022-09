Kyllian Mbappe, după victoria cu Juve: „Am făcut esenţialul“

Paris Saint-Germain s-a impus cu 2-1 în faţa echipei Juventus Torino, într-o partidă susţinută marţi seară, pe „Parc des Princes“, din cadrul rundei inaugurale a Ligii Campionilor, grupa H. Golurile francezilor au fost marcate de Kylian Mbappe (‘5, ’22). Italienii au replicat prin McKennie (’53).

Kylian Mbappe consideră că echipa sa „a făcut esenţialul“ în partida cu italienii.

„Suntem fericiţi, cred că am fi putut să ne punem la adăpost şi să forţăm puţin mai mult în repriza a doua. Chiar şi în prima repriză cred că puteam face mai mult, însă iată, am făcut esenţialul. Am făcut un meci bun şi plecăm cu o victorie, într-o atmosferă superbă, pe teren propriu. Ne dorim mereu să înfruntăm echipe mari, de aceea jucăm în Liga Campionilor. Este această atmosferă care ne place, aceste meciuri în care trebuie să dai dovadă de personalitate. Ştim la ce mai avem de lucrat, ştiam înainte de meci că avem lacune, dar vom munci în continuare“, a declarat Mbappe.

Trebuie să-i ajute pe Messi şi Neymar

„Am un nou rol în această echipă. Antrenorul Christophe Galtier vrea să fiu şi un punct de sprijin, să servesc în profunzime şi să pot reveni să joc, să fiu legătura între Leo (Messi) şi Neymar. Încerc să mă adaptez cât de bine pot acestui nou rol, căutând să fiu mereu decisiv“, a mai spus campionul mondial francez.

PSG: Donnarumma – Ramos, Marquinhos, Kimpembe – Hakimi (’78, Mukiele), Verratti (’87, Sanches), Vitinha (’78, Danilo), Mendes – Messi (’84, Soler), Mbappe, Neymar.

Juventus: Perin – Bremer, Bonucci, Danilo – Cuadrado (’74, De Sciglio), Rabiot (’87, Kean), Paredes, Miretti (’46, McKennie), Kostic – Vlahovic, Milik (’68, Locatelli).

În celălalt meci din grupa H, Benfica a dispus cu 2-0 (Rafa Silva ’50, Grimaldo ’54) de Maccabi Haifa.

În etapa viitoare (14 septembrie, ora 22.00), Juventus va juca la Torino cu Benfica, iar PSG va evolua pe terenul echipei Maccabi Haifa.

