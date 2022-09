Claudiu Bălan este la mare căutare! Trei echipe sunt interesate de atacantul craiovean

Cum orice început are şi un sfârşit, Claudiu Bălan şi-a încheiat aventura la FCU Craiova, la începutul acestei săptămâni. Atacantul de 28 de ani a contribuit din plin la ascensiunea echipei patronate de familia Mitelu, fiind golgheterului acesteia în fiecare sezon până în Liga 1. A marcat 62 de goluri în Liga a 4-a, 44 în cele două sezoane de Liga 3, a avut 12 reuşite în Liga 2 şi a înscris 8 goluri în primul său sezon pe prima scenă. În şase partide disputate în acest sezon pentru FCU, Claudiu Bălan nu a reușit să marcheze vreun gol, iar acest lucru a condus la plecarea sa.

Claudiu Bălan şi conducătorii lui FCU nu au ajuns la un numitor comun în privinţa unui nou contract şi şi-au strâns mâinile. Aşa cum era de aşteptat, în locul lui Bălan au ajuns mult mai tinerii Jibril Ibrahim (19 ani) și Vladislav Blănuță (20 de ani), jucători ce pot fi valorificaţi mai uşor şi mai avantajos în cazul în care vor avea reuşite.

„Telefonul meu este în continuare deschis“

La rândul său, Claudiu Bălan aşteaptă oferte concrete, iar o posibilă destinaţie pentru el ar putea fi CSA Steaua. Întrebat dacă ar semna cu gruparea din eşalonul secund, Claudiu Bălan s-a arătat interesat de a evolua în tricoul roş-albastru.

„Acolo joacă Gugu, cel care a fost căpitan la noi, la Craiova. După ce am reziliat, am mai fost căutat de câteva echipe din Liga 2. Cu Daniel Oprița (antrenorul Stelei – n.r.) am mai lucrat pe la Reșita și mă bucur că mă apreciază. Însă, nu am fost cautat de nimeni de la Steaua, dar telefonul meu este în continuare deschis. Orice ofertă este bine venită pentru mine. Eu le voi analiza pe toate și voi lua cea mai bună decizie”, a declarat Claudiu Bălan, potrivit ProSport.

Declaraţia vine după ce Daniel Oprița s-a arătat interesat de Claudiu Bălan.

„Am citit că și-a reziliat contractul Claudiu Bălan, de la Craiova lui Mititelu, atacantul. El poate fi transferat în perioada asta de orice echipă, oricând, doar că nu știu dacă dacă-mi mai permite bugetul. Da, m-ar interesa“, a spus Daniel Oprița, în cadrul emisiunii „Națiunea Stelistă“, difuzată pe YouTube.

De serviciile lui Claudiu Bălan s-au arătat interesate şi două formaţii din Superligă, FC Voluntari şi U Cluj.

