Koljic are ruptură şi nu stă doar o „tură“. Cu cine daţi gol, Mirele?

Veşti proaste pentru suporterii Universităţii Craiova. Accidentat în meciul cu Hermannstadt în minutul 65, Elvir Koljic a primit un diagnostic sumbru: ruptură musculară. Această problemă medicală l-ar forţa să absenteze în următoarele trei dispute ale Ştiinţei, contra Farului, CFR şi FCSB! O bătaie de cap în plus pentru staff-ul tehnic, care nu are la dispoziţie prea mulţi atacanţi de meserie, iar cei pe care îi are sunt ieşiţi din formă.

În privinţa lui Baiaram, Ştefan aşteaptă să facă un RMN.

Iată numărul de reuşite ale atacanţilor din lotul Universităţii Craiova:

-Andrei Ivan – 2 goluri / 450 minute jucate;

-Elvir Koljic – 0 goluri / 311 minute jucate;

-Jovan Markovic – 0 goluri / 346 minute jucate;

-Rivaldinho – 0 goluri / 35 minute jucate.

Universitatea Craiova ocupă locul 8, cu 11 puncte strânse în 8 etape. În partida viitoare, Ştiinţa o va întâlniri pe Farul Constanţa, la Severin. Meciul este programat luni, 5 septembrie, de la ora 21.30.

Citeşte şi: Hermannstadt – „U“ Craiova 1-0 | Și tu Mitrea? Voi chiar ați pregătit meciul ăsta?