O delegație a clubului Universitatea Craiova a depus astăzi o coroană de flori la statuia marelui Ion Oblemenco. Managerul Ştiinţei, Marcel Popescu, şi foştii colegi de echipă Costică Donose şi Ion Velea, împreună cu directorul tehnic al CCJ, Dumitru Barbu, și mai mulți juniori ai grupării alb-albastre au fost prezenți în fața arenei care îi poartă numele „Tunarului” şi i-au adus un omagiu celui supranumit „Dumnezeul oltenilor“.

S-au împlinit 26 de ani de la moartea lui Ion Oblemenco.

Marcel Popescu: „A lăsat în urma lui onoare, decenţă şi un respect extraordinar“

Managerul clubului Universitatea Craiova, Marcel Popescu, marcat de eveniment, a subliniat ideea că Ion Oblemenco a fost unul dintre cei care au contribuit enorm la apariţia spiritului alb-albastru.

„Mă încearcă multe sentimente, dar în primul rând de recunoştinţă, independent de faptul că mi-a fost prieten. Fără un început nu ar fi existat această mândrie locală, zonală şi naţională şi nu ar fi existat numele Universitatea Craiova. Trebuia să înceapă! Iar Nelu a fost determinant, pentru că a adunat în jurul lui mari caractere. Mulţi dintre ei, ulterior, au fost şi la echipa naţională, fiind jucători de mare valoare, iar nobleţea sufletească, puritatea şi sinceritatea au făcut să vină primul titlu la Craiova. Asta după ce în 1973, după ultima etapă, la Arad, foarte mulţi în România plângeau cu lacrimi alb-albastre. Au avut puterea să încerce încă o dată, să nu renunţe. Şi împotriva unor jocuri urâte, cu care acum mulţi se mândresc că le-au făcut. Au reuşit să dea o mare bucurie. Ei sunt cei care au făcut să vibreze inimile şi să facă fericiţi milioane de oameni în România. Asta în nişte timpuri în care bucuria era dată pe cartelă, ca şi pâinea, şi uleiul“, a spus Marcel Popescu.

„Nelu, când a plecat în Maroc, a venit şi a vorbit cu mine şi cu Petre (Deselnicu – n.r.). Ne-a spus că pleacă acolo unde l-a recomandat Ilie Balaci. Cam pe 26-27 august ne-a dat telefon la club şi ne-a spus: ‘Am crezut că nu o să văd niciodată paradisul, dar l-am găsit aici! Să nu vă faceţi program de Crăciun, să veniţi aici. Să nu vă văitaţi că nu aveţi haine groase, că nu aveţi nevoie’. Apoi, în noaptea de 1 septembrie urma să mă sune Ion Împuşcătoiu şi să-şi spună ce s-a întâmplat… A zguduit pe toată lumea moarta sa! În acelaşi timp stau şi mă gândesc cât respect au avut cei de la Hassania Agadir, pentru că, făcând noul stadion şi sediul noului club, au făcut un gest de recunoştinţă şi sala de conferinţe se numeşte Ion Oblemenco.

Am multe amintiri cu Nelu şi va veni timpul să povestim. Personal l-au cunoscut cei din generaţia mea şi nu numai. Astăzi văd, şi mi se pare foarte frumos, faptul că cei din generaţia mea vin la stadion cu copiii şi cu nepoţii. O parte dintre copii l-au cunoscut, iar nepoţii îi ştiu povestea. Ceea ce a lăsat în urma lui Nelu este onoare, o decenţă şi un respect extraordinar. Ieşeau de la stadion câştigând şi îmi spunea: când vedem zeci de mii de oameni fericiţi, nu ne mai trebuie nimic“, a completat Marcel Popescu.

Costică Donose: „El a inventat fotbalul în Craiova!“

Costică „Pele“ Donose, un coleg pe care Ion Oblemenco l-a simpatizat foarte tare, a punctat că „Tunarul“ a fost cel care a declanşat dragostea oltenilor pentru fotbal şi mândria de a purta alb-albastrul Ştiinţei.

„Este o jumătate de viaţă de om de atunci şi eu mă consider un norocos că am jucat cu el. Eu am prins şi generaţia lui, Campioana unei mari iubiri“, şi pe cea a Craiovei Maxima. L-am cunoscut foarte bine. Ar fi foarte multe de spus despre domnia sa, dar eu pot să punctez că el a inventat fotbalul în Craiova! Fotbalul pe pâine, care s-a mâncat de-a lungul anilor, de la el a plecat. Pe timpul Craiovei Maxima a continuat euforia asta a suporterilor şi tot ce se întâmplă în ziua de astăzi. Ion Oblemenco avea un caracter deosebit, un om cu suflet nobil. Păcat că s-a dus prea devreme! A lăsat un mare gol în inimile noastre“, a declarat Costică Donose.

Ion Velea: „Am jucat cu el, l-am arbitrat“

Şi Ion „Pelicanul“ Velea şi-a exprimat regretul morţii lui Ion Oblemenco la doar 51 de ani.

„Păcat că mulţi dintre noi, în frunte cu Oblemenco, au părăsit această lume prea tineri. Am multe aminitiri cu el. Am luat campionatul şi am fost campioni europeni studenţi cu echipa naţională. În iulie s-au împlinit 50 de ani de când am luat acel titlu european destinat studenţilor. Jumătate din acea echipă era formată din jucători din Craiova, în frunte cu Oblemenco. Am jucat cu el, l-am arbitrat… Am jucat în Congo, Kinshasa, şi în prezenţa a 100.000 de spectatori am bătut cu 3-0. Impresarul ne-a pupat după fiecare meci, pentru că am jucat 11 meciuri şi am strâns peste 500.000 de spectatori. Asta se întâmpla în 1966-1967. Când am părăsit noi scena fotbalistică, Oblemenco s-a făcut antrenor, iar eu arbitru. Am multe amintiri frumoase cu Ion Oblemenco“, a rememorat Ion Velea.

Ion Oblemenco

A câștigat de patru ori titlul de golgheter al României, în sezoanele 1966-1967, 1969-1970, 1971-1972, 1972-1973. A marcat 170 de goluri în cele 272 de partide disputate în campionat pentru Știința, la care se adaugă 4 reușite în 9 meciuri europene. A contribuit decisiv la câștigarea campionatului României în 1973-1974 și a Cupei României în 1976-1977.

Ca antrenor, a câștigat cu Universitatea campionatul în 1980 (secund al lui Valentin Stănescu), eventul campionat-cupă în 1981 (ca principal), iar în 1982 duce Știința, în premieră pentru echipele de club din România, în sferturile Cupei Campionilor Europeni.

Ion Oblemenco a decedat pe 1 septembrie 1996, la doar 51 de ani, în Maroc. Dumnezeu să-l odihnească!

