ACSO Filiaşi a ratat calificarea în runda 3 a Cupei României, după ce a pierdut în reprizele suplimentare disputa de la Potcoava, 2-3 cu Petrolul din localitate. Golurile învingătorilor au fost marcate de Magraon (3). Doljenii au înscris prin Calu (penalti) şi Manolache.

„Am condus cu 2-1 şi am fost egalaţi în timpul regulamentar. Golul înfrângerii a venit prin minutul 115, ceva de genul acesta. A fost un joc pe care l-am controlat, dar, din păcate, din patru cornere am luat trei goluri. Până acum nu am observat să avem problemele acestea la fazele fixe. De fapt, nu am mai avut probleme la fazele fixe. Dacă jocul nostru ar fi rău, mi-aş face probleme. Eu cred că ghinionul nu poate dura la infinit. E frustrant, pentru că jucăm bine, dar nu reuşim să câştigăm şi să ne calificăm mai departe“, a declarat antrenorul Victor Naicu, pentru GdS Sport.

Acesta a început meciul cu Petrolul Potcoava cu următorul unsprezece: Uruiocea – Scuturoiu, Voinescu, Calu, Tudor – Chiriţoiu, Pencea, Călin, Eshun – Manolache, Baidoo. Pe parcurs a mai apelat la Fotescu, Armăşelu, Vulpe şi Ion Creţu.

„Avem nevoie de o victorie să ne descătuşăm“

Pentru ACSO Filiaşi urmează un meci în deplasare, la Progresul Ezeriş. Disputa din etapa a 2-a din Liga 3 – seria 7 va avea loc sâmbătă, 3 septembrie, de la ora 17.00.

„După 120 de minute jucate la mijlocul săptămânii degeaba, la care se adaugă şi o deplasare lungă, în Caraş-Severin, şi e clar că o să avem un meci greu. Am luat informaţii despre Ezeriş şi am înţeles că este o echipă ambiţioasă, ca toate celelalte, fără mari veleităţi. Avem nevoie de o victorie să ne descătuşăm, să ne recăpătăm încrederea în forţele proprii. Sper să ne întoarcem cu o victorie sau cel puţin cu un egal de la Ezeriş“, a punctat Victor Naicu.

Cupa României – etapa 2:

Rezultatele înregistrate marţi:

CSM Satu Mare – Sportul Şimleu Silvaniei 2-0

Crişul Chişineu Criş – Şoimii Lipova 1-6

Gloria Bistriţa-Năsăud – Minerul Ocna Dej 1-0

CSM Lugoj – CSC Ghiroda şi Giarmata Vii 1-4

CSM Deva – Corvinul Hunedoara 2-1

CS Ocna Mureş – Metalurgistul Cugir 4-3

Jiul Petroşani – Gilortul Târgu Cărbuneşti 2-0

Flacăra Horezu – Viitorul Dăeşti 1-0

Petrolul Potcoava – ACSO Filiaşi 3-2

Unirea Bascov – CSM Alexandria 0-3

Înainte Modelu – Dunărea Călăraşi 1-2

Flacăra Moreni – FC Pucioasa 6-2

Miercuri, 31 august, ora 17.30:

Recolta Gheorghe Doja – CS Afumaţi

Popeşti-Leordeni – AFC Astra

CS Blejoi – Metalul Buzău

Axiopolis Cernavodă – Agricola Borcea

Viitorul Ianca – Dacia Unirea Brăila

Voinţa Lupac – CSM Reșița

ACS SR Municipal Braşov – Odorheiu Secuiesc

ACS KSE Târgu Secuiesc – CSM Focşani

Dinamo Bacău – Aerostar Bacău

Viitorul Cluj – Unirea Ungheni

Ştiinţa Miroslava – Sporting Juniorul Vaslui

Avântul Periam – Progresul Pecica

Şomuz Fălticeni – Foresta Suceava

Lotus Băile Felix – FC Bihor Oradea

Viitorul Darabani – Dante Botoşani

