Universitatea Craiova şi-a adjudecat punctele din meciul cu FC Botoşani, impunându-se greu, cu 1-0, cu golul lui Creţu marcat în minutul 90+3.

La finalul partidei, la conferinţa de presă ce a urmat, antrenorul Ştiinţei, Mirel Rădoi, a afirmat că se aştepta la un joc dificil contra moldovenilor. El consideră că rezultatul este just.

“A fost un scenariu pe care ni l-am închipuit, ne aşteptam oarecum, cu momente dificile pentru noi, pentru că venim după acea eliminare cu Hapoel Beer Sheva. Venim după două meciuri în care nu am pierdut, dar am fost descalificaţi. Era normal să avem momente chiar de panică, uneori, pentru că acel coşmar a rămas întipărit undeva în creier. Am încercat să controlăm această partidă, am avut iniţiativă, dar, din păcate, nu am reuşit să penetrăm apărarea. Am încercat anumite zone în care să ne creăm superioritate, dar nu ne-a reuşit de fiecare dată. Asta pentru că am avut o posesie lentă şi atunci am dat timp adversarului să se reorganizeze. Per total meritam această victorie. Chiar dacă ea a venit în minutul ’93, putem spune că este o victorie meritată”, a spus Mirel Rădoi.

“Nu m-am resemnat. Asta şi datorită schimbărilor pe care le-am făcut, pentru că am văzut că nu putem să ajungem între linii, să dăm ultima pasă. Prin schimbările pe care le-am făcut am încercat să aducem talie, chit că în momentul în care aduceam mingea la margine trebuie să deplasăm patru jucători de talie în careu. Am zis că dacă vom avea faze fixe trebuie să câştigăm la nivel de talie sau să avem un plus la şuturile de la distanţă. Am sperat până la ultima fază că orice centrare în careu, având patru jucători cu talie putem să marcăm”, a explicat antrenorul alb-albaştrilor.

Mirel Rădoi a vorbit şi despre ultimul sosit în echipa sa: “Mitrea este un jucător pe care-l ştiu foarte bine, incusiv ca om. Eu l-am debutat la echipa naţională! E un lider şi cred că noi am câştigat foarte mult. Sepsi a pierdut nu doar căpitanul, ci şi liderul. Din punctul acesta de vedere noi ne-am întărit şi am slăbit o contracandidată la play-off”.

Mihai Teja: “Mi-aş fi dorit să câştigăm”

De partea cealaltă, tehnicianul echipei FC Botoşani, Mihai Teja, consideră că echipa sa poate mai mult decât a arătat în meciul contra Ştiinţei.

“A fost un meci intens, care atunci când îl pierzi în prelungiri este destul de greu. Trebuie să ne ridicăm, pentru că urmează jocul de joi, cu FC Argeş. E foarte important să ne revenim din toate punctele de vedere. Prima repriză a fost mult mai bună şi pentru noi, iar în cea de-a doua nu am mai reuşit să ţinem de minge, dar cred că a fost un meci frumos. Niciodată nu mă mulţumesc cu un egal şi niciodată nu pregătesc echipa pentru un rezultat de egalitate. Îmi doresc să câştig fiecare meci şi pregătim asta la fiecare antrenament. Avem un lot competitiv, o echipă bună şi trebuie să creăm această mentalitate de învingători. Mi-aş fi dorit să câştigăm aici, la Severin, dar atât am putut astăzi”, a concluzionat Mihai Teja.

