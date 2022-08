Marius Croitoru s-a săturat de VAR: „Nu ne ajută cu nimic. Ne încurcă!“

FCU Craiova s-a impus cu 1-0 în meciul cu Sepsi, la capătul unui joc cu două goluri anulate de VAR și unul validat cu „cântec“.

Antrenorul grupării din Bănie, Marius Croitoru, a criticat deciziile luate de către arbitri și a vorbit din nou despre deficiențele sistemului VAR.

„Am așteptat cu toții sistemul VAR și, din păcate, mai mult ne încurcă. Practic nu ne ajută cu nimic, din punctul meu de vedere. Urlam toată ziua la televizor, dar a venit VAR-ul și nu ne ajută. Nu știu cine e de vină, nu e treaba noastră. S-a supărat lumea când am spus că e cel mai slab VAR. Ce să spunem, că e cel mai bun? Dacă nu vezi anumite lucruri clare nici cu VAR…“, a tunat Croitoru, la Digi Sport.

Acesta așteaptă întărir în atac după plecarea lui Compagno la FCSB: „Din câte am vorbit cu nea Adi (n.r. – Adrian Mititelu), este în discuții cu un atacant. Îl așteptăm să vină. Dacă nu va veni, vom încerca să facem rezultate cu jucătorii pe care îi avem, pentru că sunt jucători buni“.

Cristiano Bergodi, supărat

De partea cealaltă, tehnicianul lui Sepsi, Cristiano Bergodi, a subliniat că elevii săi nu au făcut ceea ce a trebuit, iar asta i-a costat punctele.

„O primă repriză bună, unde noi am avut ocazii și apoi am luat gol. A doua repriză nu am jucat așa de bine. Trebuia să desfacem mai mult pe benzi. Nu am reușit ca în meciul cu Rapid în ultimele 20 de minute. Poate că trebuie să lucrăm mai mult la ultimii 20 de metri. Cu un om în plus ar trebui să fi insistat mai mult pe benzi. A trebuit să plimbăm repede mingea pe benzi. Nu am făcut ceea ce a trebuit. Prima repriză a fost bună.

Nu vorbesc în fața presei de ce trebuie să schimbăm. Repet, am făcut o repriză bună. VAR a confirmat golul. Nu caut să găsesc alibi. E ușor să găsești alibi. Nu e o tragedie că am pierdut două meciuri la rând“, a declarat Cristiano Bergodi.

