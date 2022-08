Alexandru Crețu: „Trebuie să urcăm în clasament!“

Mijlocaşul Alexandru Crețu (30 de ani), omul care a decis destinaţia punctelor din meciul Universitatea Craiova – FC Botoşani 1-0, a recunoscut că victoria cu moldovenii vine ca un pansament pentru alb-albaştri după eliminarea din Conference League.

„A fost un meci dificil, am întâlnit o echipă bună. Asta arată și clasamentul, dar chiar mă bucur că am câștigat. Chiar meritam victoria asta și felicit băieții, felicit tot staff-ul că a reușit să ne motiveze. Am primit o pasă bună de la Mitrea, m-am așezat între linii, am avut timp să șutez și am dat la poartă. Trebuie să fim mai concentrați pe faza de finalizare și cred că în următoarele meciuri vom marca mai repede. Am minți dacă am spune că nu există oboseală. Păcat că nu am mers mai departe în Conference League, pentru că meritam pe deplin. Trebuie să urcăm în clasament, pentru că nu stăm foarte bine”, a spus Alexandru Crețu.

Pentru Universitatea Craiova, locul 5 în Superligă după 7 runde, urmează o partidă cu AFC Hermannstadt. Disputa cu ardelenii va avea loc joi, 1 septembrie, de la ora 21.00, pe stadionul „Gaz Metan“ din Mediaş.

