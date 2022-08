Mititelu şi-a vândut “perla” prietenului Gigi Becali

Finanţatorul formaţiei FCSB, Gigi Becali, a anunţat transferul atacantului italian Andrea Compagno, de la FCU. Latifundiarul din Pipera a pus pe masă 1.500.000 de euro pentru “perla” lui Adrian Mititelu, patronul echipei FCU.

“Compagno este jucătorul FCSB! Ne-am înțeles cu Craiova, acum trebuie să vorbim și cu băiatul. Doar fac actele acum, totul s-a terminat. Suma este de un milion și jumătate! Negocierile n-au fost grele. Mititelu atât a cerut, nu lasă. Am încercat 700.000 de euro, un milion, un milion două sute. Dacă am văzut că nu lasă, am dat cât a vrut el și gata”, a declarat Gigi Becali, conform prosport.ro.

„Ne-am înțeles cu FCSB, dar până nu este semnat nu pot da mai multe verdicte. Dar suntem înțeleși. Îmi spuneți că am luat o sumă mare, dar e și un jucător foarte bun, un caracter frumos. E un transfer foarte bun pentru FCSB”, a spus Mititelu, conform GSP.

„Visul meu rămâne Serie A. De aceea m-am apucat de fotbal. Foarte multe lucruri au venit în viața mea pe neașteptate. Dacă destinul va dori, se va întâmpla și asta. Deocamdată, munca abia a început și sunt obiective de atins”, a afirmat recent Andrea Compagno, pentru calciomercato.com.

Citeşte şi: UTA – FCU 2-1 | Nu-i prea ies calculele lui Croitoru