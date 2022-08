Eugen Neagoe, la 55 de ani: „Voi merge acolo unde simt că sunt dorit cu adevărat“

Fostul atacant al Universităţii Craiova, Eugen Neagoe, împlineşte astăzi 55 de ani, motiv pentru care GdS i-a urat „La mulţi ani!“. „Geană“ a vorbit despre Universitatea Craiova şi returul play-off-ului cu Hapoel Beer Sheva, dar şi despre şansele CFR-ului şi FCSB-ului de a prinde faza grupelor din Conference League. Cât despre revenirea sa în iarbă, Eugen Neagoe a afirmat că în curând va da curs uneia dintre ofertele primite, dar nu a dorit să dezvăluie numele cluburilor cu care se află în tratative.

GdS: Cum vedeţi misiunea Universităţii Craiova din Israel?

Eugen Neagoe: Totul este la îndemâna lor, chiar dacă au terminat la egalitate jocul de la Severin. Craiova poate să câştige acolo! Ar fi ideal ca toate echipele româneşti să se califice în grupe, dar totul depinde doar de ele. Şansele sunt mari, după ce am văzut meciurile tur. Eu le doresc baftă tuturor.

GdS: Cum comentaţi modificările acestea de la Ştiinţa şi cum aţi caracteriza începutul de campionat?

E.N.: Dacă ne uităm la ce au jucat până acum în Conference League pot spune că au avut momente bune. Dacă ne uităm în campionatul intern pot spune că nu au avut o evoluţie bună, constantă. A avut un început de campionat modest, asta este realitatea.

„Ar trebui să ne aliniem şi noi la standardele echipelor din Europa“

GdS: Nereuşitele au fost puse şi pe seama oboselii strânse după evoluţiile din Conference League. Şi nu doar Craiova, ci şi CFR, şi FCSB. Acum au fost amânate meciurile lor din campionat. Credeţi că trebuia să se ia măsura asta şi înaintea meciului tur, pentru ca şansele să fie şi mai mari?

E.N.: Ok, ne dorim să se califice şi le dorim mult succes. Dar vreau să întreb ceva: dacă se califică în grupe ce trebuie să facem? Să nu mai joace în campionat, că vor avea şase jocuri în grupă fiecare echipă? Trebuie să amânăm toate jocurile? Eu nu sunt de acord cu aşa ceva! Am fost jucător şi jucam şi eu din 3 în 3 zile. Îmi doream să joc aşa, în loc să fac antrenament. Pentru că şi antrenamentele făcute în fiecare zi, unele zile sunt cu două antrenamente, provoacă şi acelea oboseală. În momentul în care dai totul la antrenament, aşa cum trebuie să se întâmple la o echipă profesioniste, e normal să fie oboseală.

Să zicem că la jocurile din calificări apare şi o oboseală mentală, că e o altă concentrare. Sunt de acord, dar dacă vrem să ajungem la un nivel înalt cred că ar trebui să trecem peste aceste alibiuri. Ar trebui să ne aliniem şi noi la standardele echipelor din Europa, care joacă la cel mai înalt nivel şi o fac foarte bine, chiar dacă şi ele joacă din 3 în 3 zile. Putem să o facem şi noi, dar trebuie să fim mai realişti puţin cu ce se întâmplă în fotbalul actual.

„Vor fi mari dezamăgiri“

GdS: Cum vedeţi campionatul intern? Lupta pentru play-off pare strânsă…

E.N.: Sunt mai apropiate echipele, pentru că toată lumea vorbeşte de Craiova, CFR şi FCSB. Toată lumea a văzut în ultimii ani că ele au fost acolo, în faţă, iar în acest campionat au început modest. Asta se reflectă şi în clasament. E foarte greu de spus acum ce va fi, dar cu siguranţă vor fi mari dezamăgiri, pentru că doar 6 intră în play-off şi sunt multe aspirante.

GdS: Când reveniţi în iarbă?

E.N.: Discuţii am avut aproape zilnic, dar până în momentul când voi semna cu vreo echipă nu am ce să spun. Am avut propuneri şi din ţară, dar şi din străinătate. Unele sunt încă de actualitate. Probabil că mă voi hotărî curând. Voi merge acolo unde simt că sunt dorit cu adevărat şi punem lucrurile la punct de la început. Nu vreau să avem pe parcurs discuţii. Degeaba semnăm un contract pe 2-3 ani şi el nu se respectă.

Citeşte şi: Serie B | Moruţan, la primul gol pentru Pisa. Mihăilă şi Man au rămas datori