Liga 2 | Viitorul Pandurii şi CSM Slatina au obţinut puncte frumoase

Runda a 3-a de la Liga 2 s-a dovedit a fi benefică pentru reprezentantele Olteniei, atât Viitorul Pandurii Târgu Jiu, cât şi CSM Slatina reuşind să strângă puncte importante.

La Târgu Jiu, Viitorul Pandurii s-a impus clar sâmbătă, cu 2-0, în faţa titratei Dinamo. Golurile de pe stadionul „Municipal au fost marcate de Claudiu Dragu (’56) şi Alex Micle (’85).

Viitorul Pandurii: Opric – Răsdan, Ad. Stoian, Rogac, Băican – Al. Dulca (’84, Vulpe), Țegle, Banu (’35, Chelariu), Vl. Toma (’69, Micle) – Dragu (’84, Core), Dodoi (’69, P. Mitrică). Antrenor: Florin Stîngă.

Dinamo: Oncescu – Moura, Giafer, Bena, Amzăr – Iglesias, N. Roșu (’67, Buleică) – Bordușanu (’62, Bani), Ghezali, V. Lazăr (’81, Al. D. Pop) – Buhăescu (’67, Țîră). Antrenor: Ovidiu Burcă.

Acesta este primul succes pentru gorjenii lui Florin Stîngă din noua stagiune.

„Am reușit să formăm un grup foarte unit la Târgu Jiu. Cea mai mare bucurie a mea e că după mult timp suporterii au început să țipe «hai, hai Pandurii!», ceea ce nu s-a mai auzit de mult timp și asta mă face să am încredere în continuare. Am simțit că jucătorii au nevoie de încurajări, trăiesc alături de ei fiecare moment, și la antrenamente, și la jocuri, și vreau să simtă că sunt susținuți“, a spus Florin Stîngă, la Digi Sport.

În runda următoare, Viitorul Pandurii Târgu Jiu va evolua pe terenul formaţiei Unirea Constanţa. Meciul va avea loc sâmbătă, 27 august, de la ora 11.00

Băieţii lui Dan Oprescu, la un pas de victorie la Buzău

Tot sâmbătă, CSM Slatina a înregistrat o remiză, scor 1-1, la Buzău, cu Gloria, dar a fost la doar câteva secunde de a contabiliza toate punctele. Echipa antrenată de Dan Oprescu a marcat prin Marius Neicu (’81), iar gazdele au restabilit egalitatea prin Valentin Alexandru (’90+2).

Gloria Buzău: R. Stoian – Sg. Pîrvulescu, Wiktorski, Vîrtej, Sălceanu – Trebotic, Cârstocea (’78, Neicuțescu) – Al. Munteanu (’70, V. Alexandru), R. Matiș (’61, Honciu), Cr. Ciobanu – Blejdea (’61, V. Munteanu). Antrenor: Cristian Pustai.

CSM Slatina: I. Pop – Al. Dinu, Sălcianu, Gherghe, Mitran – Trașcu (’58, M. Manea), D. Toma, D. Oprescu (’58, C. Radu), Cr. Dinu (’70, Trancă) – Doman (’84, Necșulescu), Al. Popovici (’58, Neicu). Antrenor: Daniel Oprescu.

„Să fim realişti, suntem sub influenţa finalului de partidă, în care am primit gol în prelungiri şi am ratat o ocazie imensă. Per total rezultatul este echitabil. Ei au avut bară, noi am avut bară, aşa că este un rezultat echitabil. Nejucând în ultimii ani cu spectatori, a existat acel trac în jocul cu Steaua, dar uşor, uşor, jucătorii au depăşit acele momente şi am arătat ce trebuie. Am întâlnit, în aceste etape, echipe care se bat la promovare, care au bugete de trei ori mai mari, şi am jucat de la egal la egal. Şi astăzi, ne-am continuat strategia, cu jucători foarte tineri pe teren, doi dintre ei născuţi 2004, altul 2003. Suntem în grafic din toate punctele de vedere. Dacă avem răbdare, se pot face lucruri foarte frumoase”, a precizat tehnicanul grupării slătinene, Daniel Oprescu, citat de News Flux.

Pentru CSM Slatina urmează un meci cu Unirea Slobozia, sâmbătă, 27 august, de la ora 11.00.

Liga 2, etapa 3

Sâmbătă, 20 august:

Poli Tim. – FC Braşov 0-0

Unirea Dej – Poli Iaşi 1-2

Concordia Chiajna – Dumbrăviţa 2-2

Unirea Slobozia – Metaloglobus 1-0

Baia Mare – Ripensia 1-1

Gloria Buzău – CSM Slatina 1-1

Progresul Spartac – CSC Şelimbăr 1-2

Viitorul Pandurii Tg. Jiu – Dinamo 2-0

Duminică, 21 august:

Oţelul Galaţi – Unirea Constanţa 3-2

Marţi, 23 august:

ora 19.00: Steaua – Csikszereda

Clasament:

1.Şelimbăr 9 puncte (golaveraj 7-1)

2.Slobozia 9 (6-1)

3.Galaţi 7 (6-3)

4.Buzău 7 (5-2)

5.Iaşi 7 (4-1)

6.Dej 6 (5-4)

7.Slatina 4 (5-3)

8.Steaua 4 (3-2)

9.Dumbrăviţa 4 (4-4)

10.Chiajna 4 (3-5)

11.Poli Timișoara 4 (1-4)

12.Spartac 3 (4-3)

13.Viitorul Pandurii 3 (2-3)

14.Dinamo 3 (2-5)

15.Braşov 2 (1-2)

16.Baia Mare 2 (2-5)

17.Ripensia 1 (2-4)

18.Metaloglobus 1 (2-5)

19.Csikszereda 0 (1-3)

20.Constanţa 0 (2-7)

