FCU“ – Petrolul 0-1 | Marius Croitoru: „Moartea fotbalului în mai multe acte“

FCU Craiova a pierdut, scor 0-1, în fața Petrolului, în ciuda faptului că a controlat tot meciului și a irosit ocazii mari de gol. Tehnicianul oltenilor, Marius Croitoru, nervos, a început să lovească cu pumnul în ce i-a ieșit în cale. La flash-interviu a criticat modul cum s-au prezentat „lupii galbeni“ la Târgu Jiu.

„E greu să-mi găsesc cuvintele după acest meci. De fapt, nu un meci, o operă: ‘Moartea fotbalului în mai multe acte’. Singurul vinovat sunt eu pentru că nu am câștigat. O echipă care nu a jucat nimic pleacă de aici cu trei puncte… Am mai văzut echipe de astea care au ținut-o așa un an de zile, apoi a fost mai nasol. Bravo lor, au știut pentru ce au venit.

A fost o seară în care fotbalul a pierdut. S-a mai întâmplat asta prin anii 80. Jucătorii au încercat să facă ce le-am zis, din păcate, există și astfel de momente. Ce să analizez? Mi-e greu să găsesc vinovați pentru că băieții nu sunt, au dat totul. Până la urmă suntem echipă mare, bună, putem câștiga în fața multor echipe.

Personal, m-aș simți penibil să mă bucur așa după un antrenament fizic. Meciul ăsta a fost un antrenament fizic. Eu nu le-aș da voie elevilor mei să se bucure așa după un astfel de meci. Prefer să pierd decât să câștig așa. Sunt convins că ne vom învăța lecțiile“, a declarat Marius Croitoru, la Digi.

