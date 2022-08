Universitatea Craiova se află în faţa unui moment extrem de important, în care trebuie să-şi demonstreze renaştea şi în plan extern. După câteva sezoane cu participări modeste în cupele europene, în care a acumulat experienţă, Ştiinţa este la doi paşi de grupele Conference League. Pentru asta trebuie să o elimine pe Hapoel Beer Sheva în play-off, iar prima bătălie are loc mâine, de la ora 20.30, la Severin. Returul este programat peste o săptămână, în Israel.

Gruparea alb-albastră a susţinut în această dimineaţă conferinţa premergătoare întâlnirii cu Hapoel Beer Sheva, în faţa reprezentanţilor mass media regăsindu-se antrenorul Mirel Rădoi şi atacantul Andrei Ivan.

Mirel Rădoi: „Sper să marcăm repede“

Tehnicianul Universităţii Craiova, Mirel Rădoi, a studiat-o foarte bine pe Hapoel Beer Sheva şi le-a trasat elevilor săi sarcini precise.

„Va fi o partidă destul de intensă. Ambele echipe încearcă să joace spectaculos, deschis. Sunt jucători de forţă şi de viteză de ambele părţi. Singurul lucru care mă îngrijorează este că, în toate partidele pe care le-a susţinut, Hapoel Beer Sheva a reuşit să-şi impună ritmul de joc. Este o echipă puternică fizic şi de aceea caută duelurile în orice zonă a terenului. Asta pentru că sunt foarte puternici şi ştiu că le pot stăpâni. Va trebui să vedem cum le vom contracara.

Au şi ei părţi vulnerabile şi pot fi surprinşi. Va trebui să ştim când să alternăm momentele, când să ne ridicăm la nivelul lor şi când să avem doar zone de ocupare printr-o posesie pasivă. Le-am spus băieţilor ideile mele, le-am prezentat şi în cadrul analizei video, o să le arăt şi mâine… În momentul în care vom ajunge la ora partidei sunt sigur că băieţii vor arăta acelaşi nivel de determinare ca şi în celelalte partide.

Sper să marcăm repede, la începutul jocului, aşa cum am mai făcut-o până acum. Nu-mi convine că ratăm atât de mult. Dacă ar fi doar situaţii, am putea spune că au fost factori care au influenţat finalizarea noastră. Dar când ajungem atât de liberi în situaţii atât de clare, atunci trebuie să încheiem acţiunile cu gol. Le-am transmis băieţilor anumite lucruri în acest sens. Va trebui să rămână concentraţi până la final.

La cum sunt cele două echipe în momentul de faţă nu cred că cineva poate lua o opţiune serioasă la calificare doar după meciul de mâine seară“, a spus Mirel Rădoi.

Nu sunt probleme de lot

Strategul Ştiinţei se bucură pentru faptul că are toţi jucătorii apţi şi că moralul este unul excelent.

„În momentul de faţă nu sunt probleme de lot. Sunt probleme minore, dar băieţii şi-au făcut injecţii, fac tratamente şi trag de ei pentru a fi la dispoziţie. Vestiarul este în regulă, nu am avut probleme cu ei. Băieţii răspund foarte bine la ceea ce le cer, atmosfera este bună, dar este şi normal, pentru că am avut două victorii. Vom vedea ce se va întâmpla la primul egal sau la prima înrângere, pentru că vor veni şi acestea, dar sperăm să vină cât mai târziu“, a menţionat Mirel Rădoi.

Acesta a anunţat că starea gazonului de pe stadionul „Municipal“ din Severin se va prezenta în condiţii optime, nu ca la meciul trecut, cu CS Mioveni:

„Cele două echipe sunt foarte echilibrate şi nu putem spune cu siguranţă pentru cine este un avantaj sau un dezavantaj starea gazonului. Starea gazonului o să fie bună, pentru că oamenii lucrează intens la el. Imediat după partida cu Mioveni au intrat imediat pe el ca să-l aducă la un nivel bun. Din punctul acesta de vedere nu vor mai fi probleme. Va trebui să ne obişnuim să jucăm la fel de bine şi acasă, dar şi în deplasare, indiferent de atmosfera din tribune. Asta înseamnă să devii o echipă mare. Trebuie să ai constanţă! Va trebui să lăsăm deoparte lucrurile astea, pentru că ştiam că aici vom juca (la Severin – n.r.) şi nu va trebui să găsim scuze“.

Se gândeşte serios la grupele Conference League

Mirel Rădoi nu vrea să mai audă văicăreli din cauza programului încărcat şi a spus că elevii săi trebuie să se adapteze, pentru că sunt perspective mari să „prindă“ grupele Conference League.

„Va trebui să ne obişnuim cu ritmul acesta, cu jocuri din 3 în 3 zile, pentru că vor fi meciuri în campionat, în grupele Conference League, după o să apară şi Cupa României… Când eram fotbalist îmi plăcea să joc duminică – joi – duminică, în loc să mă antrenez 6 zile pentru un singur meci. Sper că şi lor le convine acest program.

Într-adevăr este puţin dificil de pregătit aceste meciuri de la mijloc de săptămână şi după aceea pe cele din weekend. Dar suntem un staff numeros şi am reuşit să ne organizăm din punctul acesta de vedere. Imediat, pentru următorul adversar, unul dintre membrii staff-ului pregăteşte deja câteva informaţii fără să le spună celorlalţi ce se întâmplă, ca să nu le distragă atenţia de la cel mai important meci, care este mereu primul, indiferent de competiţie.

Am luat în calcul grupele Conference, pentru că se poate întâmpla lucrul acesta şi trebuie să fim, oarecum, pregătiţi. Până la urmă, cel mai important meci este cel de mâine, care poate însemna, după atâţia zeci ani, o participare în fazele superioare din cupele europene“, a explicat Mirel Rădoi.

Andrei Ivan: „Trebuie să câştigăm aici!“

Din rândul alb-albaştrilor, atacantul Andrei Ivan a afirmat că fiecare component ştie ce are de făcut şi că toată lumea este optimistă.

„Va fi un meci greu. Trebuie să avem intensitatea potrivită ca să câştigăm această partidă şi să intrăm cu aceeaşi atitudine cu care am intrat cu cei de la Zorya. Am marcat foarte multe goluri când am jucat pe stadionul din Severin şi îmi doresc să marchez şi mâine, dar mai mult îmi doresc să câştige echipa.

Presiune este la fiecare meci pentru noi. Nu contează ce primă avem! Va fi un meci foarte important pentru noi, pentru Craiova, şi trebuie să intrăm pe teren motivaţi şi să câştigăm.

Dacă jucam la Craiova probabil că stadionul era full şi era diferit, pentru că la Severin mai este şi pista şi nu se aud atât de tare suporterii. Dar nu contează unde se joacă meciul, trebuie să-l câştigăm! Va fi o dublă grea. Va trebui să câştigăm aici şi vom vedea apoi în Israel ce va fi“, a declarat Andrei Ivan.

