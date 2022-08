Divizionara C ACSO Filiași și-a trecut în cont o victorie frumoasă în primul joc oficial din noul sezon competițional. Elevii lui Victor Naicu s-au impus cu 3-1 în partida susținută miercuri seară, pe stadionul „Orășenesc“ din localitate, în fața echipei Vedița Colonești. Meciul a contat pentru etapa 1 a Cupei României.

Golurile învingătorilor au fost marcate de Manolache, Rovența și Calu.

ACSO Filiași: Uruiocea – Scuturoiu, Calu, Stancu, Tudor – Rovența, Pencea, Armășelu, Călin – Manolache, Fotescu. Au mai intrat: Crețu, Baidoo, Al. Vulpe, Eshun, Udrea.

Victor Naicu, mulțumit de randament

Antrenorul formației ACSO Filiași, Victor Naicu, s-a declarat mulțumit de victoria obținută, chiar dacă a admis că mai sunt lucruri de pus la punct.

„A fost un meci bunicel, ca de început de sezon, și cu bune, dar și cu mai puțin bune. Dar importantă este victoria. Ne-a ajutat mult acest meci, ne-a ajutat să sudăm relațiile de joc. Trebuie să recunoaștem că încă mai suferim, pentru că sunt mulți jucători noi și nu sunt toți cu pregătirea la același nivel. Aveam nevoie de această victorie ca să mai câștigăm timp, să ne punem la punct până la prima etapă, care va avea loc peste câteva zile“, a declarat tehnicianul doljenilor, pentru GdS.

„Este o victorie de moral. Am condus cu 1-0, ne-au egalat după o fază hilară, apoi ne-am creat multe ocazi și într-un final am rezolvat calificarea. Am fost echipa mai bună, chiar dacă mai suferim. A fost un meci cu intensitate, iar un joc oficial nu se compară ca implicare cu unul amical.

Din punctul meu de vedere ăsta este lotul cu care vom aborda noul sezon de la Liga 3. Este un lot echilibrat și eu am încredere că putem face un sezon bun. Ne dorim să mergem cât mai departe și în Cupă. E greu să reedităm performanța de anul trecut, dar o să ne jucăm șansa și o să vedem unde ajungem“, a mai afirmat Victor Naicu.

