FCU, după puncte în Trivale! Gabi Iancu şi Asamoah sunt optimişti

FCU Craiova e gata să dea uitării eşecul suferit săptămâna trecută, cu Universitatea Craiova, iar pentru asta are nevoie de o victorie în runda a 5-a din Superligă. Elevii lui Marius Croitoru o vor întâlni vineri, de la ora 21.30, pe stadionul „Nicolae Dobrin“ din Piteşti, pe FC Argeş.

Confruntarea din „Trivale“ va fi arbitrată de Radu Petrescu (Bucureşti). Acesta va fi ajutat la cele două linii de Radu Ghinguleac (Bucureşti) şi Sebastian Gheorghe (Suceava). Al patrulea oficial va fi Bogdan Dumitrache (Bucureşti). Observator pentru arbitraj a fost desemnat Marian Salomir (Cluj). LPF l-a numit supervizor pe Mircea Călin (Bucureşti).

Gabi Iancu: „Vom merge să câştigăm!“

Jucătorii grupării oltene s-au arătat optimişti în privinţa meciului cu FC Argeş. Extrema stângă Gabi Iancu a declarat astăzi, într-o conferinţă de presă, că singurul obiectiv este obţinerea celor 3 puncte.

„E clar că nu am primit bine această înfrângere (cu Universitatea Craiova – n.r.), dar mergem la Piteşti cu gândul să câştigăm cele 3 puncte. Sunt foarte importante pentru noi. Nu trebuie să ne distanţăm de primele locuri. Dacă nu vom câştiga, iar celelalte formaţii vor obţine câte 3 puncte, se va face distanţa foarte mare. Noi vom merge acolo să câştigăm meciul, să ne impunem filosofia şi să nu le dăm nicio şansă“, a spus Gabi Iancu.

„Mi-a fost destul de greu să mă acomodez, pentru că nu am avut meciuri în picioare, meciuri amicale, nu am avut ritm la fel ca şi colegii mei. La meciul trecut am jucat exact cât am putut, iar la jocul acesta pot să duc mai mult. Sper ca uşor-uşor să ajung la capacitatea maximă“, a completat fotbalistul de 28 de ani.

Samuel Asamoah: „Trebuie să fim concentraţi“

La rândul său, mijlocaşul Samuel Asamoah (28 de ani) consideră că FCU este mai bună decât în sezonul trecut şi este sigur că va arăta asta pe teren.

„Eu consider că meciul jucat săptămâna trecută trebuie lăsat în urmă. Acum trebuie să fim concentraţi pe meciul cu FC Argeş. Este foarte important pentru noi şi toată lumea trebuie să ştie că mergem acolo ca să câştigăm. Ştiu că întâlnim o echipă bună, de aceea trebuie să ne facem jocul şi să dăm totul pe teren. Cred că acum este diferit totul faţă de sezonul trecut. Mentalitatea echipei nu mai este aceeaşi, avem un antrenor foarte bun, jucătorii dau totul la fiecare meci. Am început bine şi sper să ne atingem obiectivele la final. Trebuie să luăm fiecare meci în parte şi să credem în forţele noastre“, a afirmat Asamoah.

Superliga, etapa 5

Vineri, 12 august:

ora 21.30: FC Argeş – FCU

Sâmbătă, 13 august:

ora 19.00: UTA Arad – ‘U’ Cluj

ora 21.45: Petrolul – Rapid

Duminică, 14 august:

ora 13.30: FC Voluntari – Sepsi

ora 16.00: „U“ Craiova – CS Mioveni

ora 18.30: CFR Cluj – FC Botoșani

ora 21.30: FCSB – Chindia Târgoviște

Luni, 15 august:

ora 19.00: Farul Constanţa – Hermannstadt

Clasament:

1.CFR Cluj 9 puncte (golaveraj 8-5)

2.Rapid 9 (5-2)

3.Hermannstadt 8 (7-3)

4.Farul 8 (5-2)

5.Botoşani 8 (6-4)

6.Sepsi 6 (7-3)

7.Voluntari 6 (5-3)

8.Argeş 6 (6-7)

9.„U“ Craiova 5 (5-5)

10.FCU 4 (6-6)

11.Petrolul 4 (2-4)

12.UTA 4 (2-5)

13.FCSB 3 (3-5)

14.Chindia 2 (3-6)

15.’U’ Cluj 2 (3-6)

16.Mioveni 1 (3-10)

