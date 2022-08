Laszlo Balint: „Astăzi am vrut să ne securizăm rezultatul“

Universitatea Craiova a câștigat duelul cu FCU Craiova, scor 2-1, iar tehnicianul formației „oaspete“, Laszlo Balint, s-a arătat mulțumit de rezultat. Acesta a fost sub presiunea rezultatelor slabe din ultimul timp și a declarat că a urmărit împreună cu jucătorii săi jocul la rezultat, nu spectacolul.

„Vreau să-i felicit pe băieți pentru că au făcut un efort admirabil. Știam că va trebui să suferim, să absorbim momentele de presiune ale adversarului. Am fost un grup unit și asta mi-a plăcut. Au fost momente și momente și eu cred că e normal într-o perioadă în care aceste meciuri vin unul după altul. Mă bucură reacția de după golul lor, în care imediat am avut o șansă uriașă. Posesia nu câștigă jocurile. Suntem într-o perioadă în care v-am spus că aveam nevoie de rezultat. Știam că o să avem spații, că o să putem să accelerăm când ei se vor deschide.

Astfel de meciuri nu se câștigă lejer, la pas, trebuie să suferi. Am avut meciuri în care am dominat și am pierdut, iar astăzi am vrut să ne securizăm rezultatul. Degeaba jucam bine dacă reuzltatul nu era cel dorit și pierdeam iarăși încredere. E normal să existe probleme, așa e situația lui Andrei Ivan. Nu am putut să rotesc jucătorii așa cum am dorit. În acest moment sunt mulțumit de lot, dar știu că se lucrează la acest aspect. Eu și colegii mei lucrăm și încercăm să recuperăm fizic jucătorii, atât fizic, cât și mental. Cred foarte mult că putem întoarce rezultatul cu Zorya, am încredere în jucători. Așteptăm meciul de joi cu optimism”, a spus Laszlo Balint.

Croitoru acuză arbitrajul

Marius Croitoru, antrenorul lui FCU, a acuzat arbitrajul și a transmis că penalty-ul al doilea primit de Universitatea Craiova a fost incorect acordat.

„La cald, prima impresie e că a fost un meci frumos, un spectacol în tribune și pe teren. Cred că rezultatul e nemeritat, am jucat bine, aproape perfect, dar ne-au lipsit anumite lucruri care fac diferența. Ne-a lipsit un gol, trebuia să fim puțin mai deciși. Se vede într-o reluare clar că mingea e deasupra brațului și îl lovește în cap. Dacă nici de acolo nu vezi că mingea îl lovește în cap, înseamnă că avem o problemă toți. Am vorbit cu Istvan Kovacs, i-am spus, dar mi-a zis că e sigur. Să verificați că e un meci Astra – Botoșani, cu un penalty clar, cu mâna ridicată, a zis că nu e. Atunci nu s-a dat, acum s-a dat

E un derby, e mai puțin important locul din clasament. Cine a greșit mai puțin, a câștigat. Eu cred că am făcut o greșeală, pentru că a doua nu a fost. Am jucat tot meciul mai bine, și înainte, și după, și iar după. Am jucat împotriva unei echipe foarte bune, care a terminat pe locul trei, care joacă în cupele europene, e normal să-ți pună probleme individual, dar ca echipă nu ne-a pus nicio problemă. Ca echipă, am fost mai buni. Genul acesta de formație nu te bate pe joc colectiv, te bate pe individualități”, a spus Marius Croitoru.

Citește și: FCU – „U“ Craiova 1-2 final. Știința, din nou triumfătoare în derbiul Băniei