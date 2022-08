Liga 2 | CSM Slatina a început ca din pușcă! Viitorul Pandurii a dezamăgit

Formația olteană CSM Slatina a debutat cu o victorie clară și surprinzătoare în noul sezon al Liga 2. La rândul său, Viitorul Pandurii, a dezamăgit la Târgu Jiu.

Nou promovată în Liga 2, CSM Slatina a început cu o victorie surprinzătoare, scor 3-0!, la Buftea, în fața Concordiei Chiajna, formație care are gânduri de play-off și de promovare.

Golurile grupării de pe malul Oltului au fost marcate de Sălcianu (’28), Popovici (’46) şi Dinu (’86).

CSM Slatina: Pop – Pisăru (’63, Constantin Radu), Sălcianu, Manea (’57, Gherghe), Mitran – Marian Şerban, Dorin Toma – David Oprescu (’63, Trancă), Cătălin Doman (’37, Necşulescu), Cristinel Dinu – Alexandru Popovici (’63, Neicu).

„Deocamdată i-am prins dezorganizaţi şi am profitat. Dar sunt convins că la ce jucători au şi pretenţiile care sunt vor pune probleme multor echipe şi se vor bate la promovare. Asta nu înseamnă că trebuie să le luăm din merite băieţilor mei. Au făcut un meci bun din toate punctele de vedere. Ne-am organizat foarte bine tactic! Am stat bine în apărare, nu le-am dat spaţii adversarilor și ne-am fructificat trei dintre ocazii. Fără lipsă de modestie, scorul putea fi mai mare! Este o victorie importantă din toate punctele de vedere, inclusiv pentru moral“, a declarat antrenorul grupării slătinene, Daniel Oprescu, pentru NewsFlux.

CSM Slatina o va întâlni în runda următoare, pe teren propriu, pe CSA Steaua.

Florin Stîngă, dezamăgit

Cealaltă reprezentantă a Olteniei din eșalonul secund, Viitorul Pandurii Târgu Jiu, a pierdut la limită, scor 0-1, pe teren propriu, cu nou promovata CSC Dumbrăvița! Bănățenii au marcat prin Răzvan Ghinescu, dintr-un penalti dictat după o intrare alui Denis Brînzan asupra lui Petre Simion (’24).

„Am făcut una sau două greșeli pe fază defensivă. Am încasat un gol foarte simplu, apoi nu am mai avut puterea să înscriem. Suferim pe fază ofensivă, dar am știut de la început acest lucru. Trebuie să muncim mai mult și să reglăm și acest lucru. E greu să alergi 90 de minute pe o asemenea căldură. Sunt convins că dacă am fi avut avantaj, altcumva s-ar fi desfășurat jocul. Din păcate, astăzi rezultatul a fost nedrept. Îmi pare rău că am început așa prost. Am fi avut mare nevoie de această victorie, pentru că ne așteaptă un campionat greu și ar fi fost un rezultat de moral“, a spus antrenorul gorjenilor, Florin Stîngă, conform liga2.prosport.ro.

Viitorul Pandurii: Opric – Caba, Core, Ad. Stoian, Al. Băican (’83, Banu), Brînzan (’46, Fl. Răsdan) – Mitrică (’64, Vespe), Țegle, Gîrbiță (’46, Al. Dulca) – Dodoi (’83, Rogac), Cl. Dragu.

În etapa a 2-a, Viitorul Pandurii va evolua în deplasare, cu Politehnica Iași.

Liga 2, etapa 1 – program, rezultate, marcatori

Joi, 4 august:

Progresul Spartac – Dinamo 0-1

A marcat: Bordușanu ’27.

Vineri, 5 august:

Unirea Slobozia – Minaur Baia Mare 3-0

Au marcat: C. Rus ’16, Afalna ’24, I. Coadă ’58.

Sâmbătă, 6 august:

Viitorul Pandurii Târgu Jiu – CSC Dumbrăviţa 0-1

A marcat: Ghinescu ’24 -penalti.

Concordia Chiajna – CSM Slatina 0-3

Au marcat: Sălcianu ’28, Popovici ’46, C. Dinu ’87.

CSC Şelimbăr – FC Braşov 1-0

A marcat: Buzan ’49.

Unirea Dej – Csikszereda Miercurea Ciuc 2-1

Au marcat: A. Pop ’73, V. Bogdan ’83 / L. Kovacs ’62

Gloria Buzău – Ripensia Timișoara 1-0

A marcat: A. Cîrstocea ’61.

Oţelul Galaţi – Poli Iaşi 0-0

Poli Timișoara – Unirea Constanţa 1-0

A marcat: Bîrnoi ‘8.

Marţi, 9 august:

ora 20.00:

CSA Steaua – Metaloglobus Bucureşti

