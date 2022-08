Liga 2 | CSM Slatina şi Viitorul Pandurii sunt gata de luptă

Gata, se joacă pe puncte şi în Liga 2! Oltenia are la start două formaţii, pe CSM Slatina şi pe Viitorul Pandurii Târgu Jiu, care şi-au propus să facă un sezon bun.

Nou promovata CSM Slatina are parte de un start de sezon dificil, urmând să evolueze în runda inaugurală împotriva Concordiei Chiajna, una dintre formaţiile cu pretenţii la promovarea în Superligă. Disputa oltenilor cu gruparea din Ilfov este programată sâmbătă, 6 august, de la ora 11.00, pe terenul de iarbă CNAF Buftea.

Antrenorul grupării oltene, Daniel Oprescu, este ferm convins că va fi un meci dificil.

„Niciun meci nu este uşor la nivelul Ligii 2, mai ales că întâlnim o echipă ce aspiră la promovarea în Liga 1. Chiajna a susţinut sezonul trecut barajul contra celor de la Chindia Târgovişte, pe care l-a pierdut la penaltiuri… Va fi un joc dificil, în care va trebui să fim atenţi şi concentraţi.

Fiecare punct contează în acest sistem competiţional, în care se joacă un singur meci. Cu atât mai mult cu cât, după meciul de la Chiajna, jucăm acasă cu CSA Steaua, apoi ne deplasăm la Buzău, după care urmează meci acasă cu Slobozia. Toate sunt echipe care se bat la play-off, cu potenţial de promovare. Pare un program infernal, dar care are şi avantaje pe care încercăm să le exploatăm“, a declarat Daniel Oprescu, conform Newsflux.

Florin Stângă: „Pot spune că am format o familie“

La rândul său, formaţia gorjeană Viitorul Pandurii Târgu Jiu va debuta în noua ediţie împotriva nou promovatei CSC Dumbrăviţa. Disputa va avea loc sâmbătă, de la ora 11.00, pe stadionul „Municipal“ din Târgu Jiu.

Pe banca oltenilor se va afla Florin Stîngă, unul dintre foştii fotbalişti reprezentativi ai formaţiei Pandurii Târgu Jiu.

„Mi s-a oferit şansa să antrenez o echipă de Liga 2 şi am acceptat. Sunt un antrenor tânăr, la început de drum şi am venit cu sufletul deschis. Oamenii care mă cunosc ştiu că sunt un profesionist, corect şi încerc să-mi fac treaba cât mai bine ca antrenor, aşa cum am făcut-o şi ca jucător. Sper să obţinem rezultate cât mai bune şi astfel să mă afirm şi eu, ca antrenor.

Dacă o să fim bine organizaţi şi o să începem bine avem şanse să terminăm în primele şase. De ce nu? Trebuie să fim realişti şi sinceri: nu este un nivel foarte ridicat la Liga 2! Discut zi de zi cu băieţii. Le spun să muncim mai mult, să visăm la mai mult şi să şi reuşim să facem mai mult.

Ca antrenor, îmi doresc să jucăm un fotbal plăcut şi la sfârşitul campionatului mi-aş dori ca unul-doi jucători să ajungă la Liga 1. Restul, vom vedea pe parcurs ce se întâmplă, dar am încredere că putem face lucruri frumoase. Sunt mulţumit de lotul pe care-l am şi pot spune că am format o familie“, a declarat Florin Stîngă, la Accent TV.

Cât despre prima bătălie oficială, tânărul antrenor a spus: „E clar că Dumbrăviţa are o echipă bună, că altfel nu câştiga seria şi nu promova. E primul lor meci în Liga 2 şi vin la noi fără nicio presiune. Presiunea va fi la noi şi trebuie să facem un joc bun, să avem răbdare, să dezvoltăm un joc bun de posesie ca să punem să-i ‘desfacem’, pentru că este clar că ei se vor apăra şi vor încerca să ne surprindă pe contraatac. Nu ştiu cât de omogeni sunt, dar cu siguranţă ne aşteaptă un meci greu“.

Liga 2, etapa 1:

Joi, 4 august:

ora 17.00: Progresul Spartac – Dinamo.

Vineri, 5 august:

ora 17.00: Unirea Slobozia – Minaur Baia Mare.

Sâmbătă, 6 august:

ora 11.00: CSC Şelimbăr – FC Braşov, Viitorul Pandurii Târgu Jiu – CSC Dumbrăviţa, Unirea Dej – Csikszereda Miercurea Ciuc, Concordia Chiajna – CSM Slatina, Gloria Buzău – Ripensia Timișoara;

ora 11.30: Oţelul Galaţi – Poli Iaşi;

ora 18.00: Poli Timișoara – Unirea Constanţa.

Marţi, 9 august:

ora 20.00: CSA Steaua – Metaloglobus Bucureşti.

