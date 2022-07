Conducătorii clubului Universitatea Craiova au parafat astăzi contractul cu mijlocașul Sergiu Hanca și astfel au putut să-l prezinte suporterilor.

„Universitatea Craiova a ajuns la un acord cu jucătorul Sergiu Hanca, iar acesta va îmbrăca tricoul Științei pentru următorii 3 ani.

Sergiu a evoluat în ultimii 3 ani la KS Cracovia și a devenit unul dintre cei mai importanți jucători ai polonezilor, bifând 115 partide, unde a înscris 19 goluri și a oferit 20 de pase decisive. A fost de mai multe ori căpitanul echipei. Și-a trecut în palmares Cupa Poloniei și Supercupa Poloniei.

În România, Sergiu Hanca a câștigat Supercupa României cu ASA Târgu Mureș, dar și Cupa Ligii cu Dinamo București. Internațional al României, jucătorul de 30 de ani este cotat la un milion de euro.

Îi dorim lui Sergiu să aibă parte de multe jocuri reușite la 𝐂𝐚𝐦𝐩𝐢𝐨𝐚𝐧𝐚 𝐔𝐧𝐞𝐢 𝐌𝐚𝐫𝐢 𝐈𝐮𝐛𝐢𝐫𝐢!“, se arată într-un comunicat postat de club.

Sergiu Hanca: „Am venit cu gânduri mari“

La rândul său, Sergiu Hanca a explicat decizia de a veni la Universitatea, ce și-a propus în tricoul Craiovei și a avut și un mesaj pentru fanii Științei.

„Este foarte simplu: este un club de tradiție, cu un public minunat, care își dorește să facă performanță. Pe lângă aceste lucruri, în viață sunt momente când trebuie să alegi între carieră și familie, iar eu am găsit echilibrul aici, la Craiova.

Am urmărit campionatul românesc în ultimii ani. Abia aștept să joc în primul meci pentru acest club și să facem o treabă cât mai bună împreună. O parte dintre băieți îi știu de la echipa națională, pe alții îi știam din campionat, de când jucam și eu aici. A fost o primire bună din partea lor. Sunt băieți de treabă, care știu ce înseamnă munca și sacrificiul și împreună cred că putem face lucruri frumoase.

La toate echipele la care am jucat am avut un obiectiv și am câștigat cel puțin un trofeu. Aici am venit cu gânduri mari. Toată lumea știe ce fel de public este aici. Cel mai important lucru este ca suporterii să fie alături de noi, atât în momentele bune,cât și în cele mai puțin bune. Eu cred că avnd aportul fanilor putem să câștigăm meciurile mai ușor. Mesajul meu pentru ei este să vină într-un număr mare la stadion, să ne susțină și noi promitem să facem tot posibilul să-i facem fericiți“, a declarat Sergiu Hanca.

