Fotbalistul argentinian Paulo Dybala a fost prezentat oficial, marţi seară, la noua sa echipă, AS Roma, la „Palazzo della Civilta“, cunoscut şi sub numele de „Colosseo Quadrato“, din capitala Italiei. La eveniment au luat parte 10.000 de fani, informează agenţia EFE, citată de Agerpres.

Dybala, vizibil emoţionat, a spus: „Sunt foarte mândru să vă cunosc. Să joc aici a fost mereu o mare provocare. Va fi o mare responsabilitate pentru mine, dar va fi şi frumos. Vreau să fiu în cea mai bună formă pentru voi. Roma a fost destinul meu pentru ce reprezintă acest oraş în copilăria mea“.

Portughezul Jose Mourinho, antrenorul Romei, a fost şi el prezent la eveniment.

Paulo Dybala, rămas liber de contract după despărţirea de Juventus Torino, a semnat un contract până în 2025 cu AS Roma. Declarat cel mai bun jucător din Serie A în sezonul 2019-2020, Dybala ar urma să încaseze aproximativ 6 milioane de euro pe an. AS Roma va fi a treia echipă italiană pentru jucătorul argentinian, după Palermo (2012-2015) şi Juventus (2015-2022).

În vârstă de 28 de ani, Paulo Dybala a disputat în total 293 de meciuri în tricoul lui Juventus Torino, începând din 2015, reuşind să marcheze 115 goluri. El a cucerit 12 trofee alături de „Bătrâna Doamnă“, inclusiv cinci titluri de campion al Italiei.

