Marius Croitoru, ironic după succesul cu CFR Cluj: „Nimic wow!“

FCU a reuşit să producă o surpriză frumoasă, duminică, pe teren propriu, când a învins-o pe CFR Cluj cu 3-1. Elevii lui Marius Croitoru au controlat partida din etapa a 2-a din Superligă, fapt care i-a dat prilejul să fie puţin ironic la final.

„Cred că am controlat meciul de la un capăt la celălalt, așa cum s-a întâmplat și în partida de la Constanța. Am primit gol la prima intrare în careu a echipei adverse, dar am avut forța de a reveni. Pentru mine, este o victorie normală, nu e nimic wow. Știu ce jucători am, este numai meritul lor.

Am arătat că suntem o echipă puternică și ușor, ușor ne îndreptăm acolo unde ne este locul. Astea sunt ideile mele, de a marca goluri. Câteodată nu iese, dar de cele mai multe ori mi-a reușit. Am antrenat golul în fiecare zi, de asta n-am căzut după golul primit. E o normalitate ca această echipă să devină una dintre forțele din campionat. Niciodată o victorie nu aduce liniște. Și ce dacă este împotriva campioanei? Nu este liniște niciodată la o echipă care își dorește mult. Abia la sfârșitul campionatului poți să spui că ești liniștit“, a spus Marius Croitoru, care a fost suspendat în acest joc.

Dan Petrescu şi-a urecheat fundaşii

De partea cealaltă, tehnicianul echipei CFR Cluj, Dan Petrescu, și-a criticat propriii jucători.

„Victorie meritată a Craiovei, echipa mai bună și mai proaspătă a câștigat. La 1-0, am avut o ocazie mare, era altceva dacă făceam 2-0. În repriza a doua am intrat foarte rău. A fost greu apoi să revenim pentru că ei erau mult mai proaspeți. E o lecție foarte bună pentru viitor. Mă așteptam la mai mult din partea tuturor. Singurii care au scuze sunt Deac și Camora, care joacă meci de meci. Nu mi-a plăcut ce am văzut în apărare, parcă a fost o apărare de Divizia C. Dar nu doar apărarea a fost slabă, toți jucătorii au fost sub nivel“, a comentat Dan Petrescu, la Digi Sport.

