Victor Naicu a „pierdut“ șase jucători importanți | Exclusiv

ACSO Filiași a dat start pregătirilor în mod oficial. La antrenamentul de luni au luat parte 20 de jucători, dar lotul este departe de a fi conturat. Astfel, antrenorul Victor Naicu a „pierdut“ nu mai puțin de șase jucători importanți.

„Am început, oficial, pregătirile, pentru că săptămâna trecută am dedicat-o juniorilor veniți în probe. Am remarcat vreo patru puști și cred că îi voi opri. Acum am avut 20 de jucători, dar nu aș vrea să le dau numele, pentru că încă nu au semnat, iar în privința unora nu ne-am decis încă.

Din păcate au mai ‘dispărut’ din fotbaliștii pe care i-am avut în sezonul trecut, dar o să facem tot posibilul să-i înlocuim cu jucători la fel de ambițioși și de buni. Edi Dina a semnat cu Craiova (Universitatea – n.r.). Lui Alex Matei i-a expirat împrumutul și s-a întors la clubul de care aparține (Universitatea Craiova – n.r.). Vlăduț Popa a mers la echipa a doua a clubului Hermannstadt. Denis Prunaru și Călin Șegău s-au înțeles cu Viitorul Dăești, iar David Stăiculescu s-a întors la Voluntari“, a declarat Victor Naicu, pentru GdS Sport.

Revine Ionuț Tătaru!

Tehnicianul are și o veste bună pentru suporterii filieșeni: „Am vorbit cu Ionuț Tătaru și cred că o să-l legitimăm, chiar dacă el are și serviciu. Va fi un pic mai greu pentru el în privința antrenamentelor, dar vrea să ne ajute. Eu mă bucur mult că o să-l avem la echipă“.

Pregătirea va continua pe plan local și momentan sunt stabilite trei jocuri amicale.

„Săptămâna asta o să terminăm cu un joc amical. Sâmbătă, de la ora 10.00, o să jucăm cu Metropolitan Ișalnița la Filiași. Apoi miercuri (27 iulie) o să întâlnim echipa sub 19 ani a Academiei ‘Gică Popescu’, la ei. Sâmbătă, 30 iulie, o să dăm piept cu Șimian la noi. Lista cu amicalele rămâne deschisă“, a punctat Victor Naicu.

Noul sezon de la Liga 3 va debuta pe 27 august.

