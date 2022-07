FCU Craiova a pierdut, scor 1-2, la Constanța, cu Farul, iar antrenorul oaspeților, Marius Croitoru nu s-a împăcat deloc cu rezultatul final. El a criticat prestația arbitrului Iulian Călin, subliniind ideea că l-a vânat ca să-l elimine.

„Greșeală la golul doi. Este corner și iau gol. E simplu. El (n.r. – arbitrul Iulian Călin) își aduce aminte de anumite lucruri. Păi nu se impunea VAR-ul, dar ești arbitru. Cred că ați văzut și voi că am dominat de la un capăt la altul. Am luat două eurogoluri cum numai eu puteam să iau, dar sunt încrezător că echipa reacționează bine.

Mai avem nevoie de 2-3 transferuri ca să ne putem echilibra valoric și numeric pe fiecare poziție. Nu este ușor să joci cu un fundaș stânga în centru, cu mijlocaș central fundaș stânga. Este normal să mai apară niște nesincronizări în defensivă. Din punct de vedere ofensiv am arătat foarte bine. Am dominat. Ușor-ușor să devenim o forță“, a declarat Marius Croitoru.

„El a zis că mi-am făcut cruce. Numai așa poate să interpreteze, ostentativ. Dacă am făcut-o, înseamnă că este ostentativ. Așa mi-a spus. Nu știu cum avea să vadă, fiindcă eram cu spatele la el. Dar el are niște amintiri, niște polițe. Știe el mai bine la ce mă refer“, a completat Marius Croitoru.

Gică Hagi: „Teamă? Niciodată!“

De partea cealaltă, managerul Farului, Gică Hagi, s-a declarat fericit pentru victoria obținută.

„Am făcut un meci bun contra unui adversar foarte bun, tehnic, cu putere. Știam că o să facă pressing sus. Ne interesa victoria, suntem fericiți. Victoriile aduc victorii. Au plecat foarte mulți jucători, nu a fost ușor. Am dominat meciul la mijlocul terenului în prima repriză, am stat mai bine în teren.

Apoi au venit un pic peste noi, dar trebuie să știi să te și aperi. Teamă? Niciodată! Eu nu pot să am teamă, am doar gânduri în care văd că adversarul crește în joc și mă dau puțin înapoi“, a declarat Gică Hagi, la Digi Sport.

Alte declarații de după meci:

Vlad Achim (FCU):

„Un meci în care am jucat destul de bine, am avut o posesie bună, am jucat mult între linii, dar am suferit la faza de finalizare, unde trebuia să fim mai incisivi. E greu când începi de la 0-2, cu două goluri frumoase, care nu ies așa ușor. Am o obiecție: a fost un corner înainte de golul doi. Ne pregăteam de corner, ei au dat minge lungă și a ieșit gol. Au dat două goluri repede, iar apoi noi am tot fugit după egalare. Trebuia să fim mai lucizi în atac. Duceam mingea în față, dar acolo trebuia puțin mai multă claritate, să fim mai incisivi, mai mulți oameni în careu. Eu cred că suntem mai puternici decât anul trecut“.

Constantin Grameni (Farul):

„A fost o execuție bună (la gol – n.r.). Suntem fericiți că am debutat cu dreptul. Era foarte important, e o victorie muncită. Zilnic stăm la antrenamente și încercăm execuțiile de la distanță și anumite execuții. Mister (Hagi – n.r.) ne sfătuiește cum să lovim mingea. Ținând cont de jucătorii aduși, foarte valoroși, care au o grămadă de meciuri la națională, noi vrem să depășim poziția de anul trecut“.

Andrei Artean (Farul):

„Am văzut că am scapăt singur, l-am văzut pe Vlad timorat, credea că sunt în offside. Dau goluri foarte rar, dar când le dau sunt frumoase. A fost un meci greu cu o echipă foarte bună. Se vede că au un antrenor bun, care știe foarte mult fotbal. E foarte important că am început cu dreptul, pentru că e o victorie de moral. Ne bucurăm că am câștigat. Ne dorim cu toții să fim mai sus decât anul trecut, doar atât pot spune“.

