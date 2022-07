Farul – FCU | Adrian Mititelu, la ora promisiunilor

Formațiile Farul Constanța și FCU Craiova se întâlnesc duminică, de la ora 18.30, la Ovidiu, într-o partidă contând pentru etapa 1 din Superligă.

Deși în mod normal antrenorul și un jucător ar fi trebuit să prefațeze jocul de pe malul Mării Negre, din tabăra celor de la FCU a ieșit în față finanțatorul Adrian Mititelu. Acesta a vorbit la general, despre bătăliile din noul sezon, afirmând că lotul este mai bun decât cel de anul trecut.

Lotul echipei FCU pentru meciul cu Farul

„Ne așteaptă un campionat extrem de important pentru noi, dar sunt convins că o să fim o echipă care o să aspire pentru fruntea clasamentului. Avem un lot destul de echilibrat, dar, probabil, o să mai fie îmbunătățit cu un jucător sau doi până în etapa treia sau a patra. Acest lot și-a propus să readucă spiritul lui FCU acolo unde a fost foarte mult timp“, a spus Mititelu.

„Ceea ce vreau să transmit este că avem nevoie foarte mare de sprijinul suporterilor. Din păcate, ei se lasă încă așteptați și mi-aș dori să înțeleagă că este o diferență foarte mare în a comenta pe rețelele de comunicare electronice și a fi la stadion. Nu putem să rezolvăm aceste probleme, bătălia pentru play-off, pentru a reveni acolo sus, fără sprijinul suporterilor. Eu cred că mi-am făcut datoria cu vârf și îndesat și am readus echipa la un nivel bun și foarte bun, însă fără suporteri ne va fi foarte greu“, a completat patronul lui FCU.

Gică Hagi: „Vrem să facem performanță“

De partea cealaltă, managerul Farului Constanța, Gică Hagi, privește cu optimism noua ediție, fiind foarte mulțumit de transferurile făcute.

„Suntem în fața unui sezon. Drumul și călătoria sunt lungi. Vor fi și lucruri foarte bune, dar și mai puțin bune. Trebuie să rămânem cu toții împreună. La Constanța, se dorește un proiect pe termen mediu și lung, adică cinci – zece ani. Vrem să construim o echipă competitivă, care să îi facă fericiți pe constănțeni, dar să aducă fericire și în toată Dobrogea. Vrem să facem performanță, încercăm să câștigăm. În vara aceasta, la noi au plecat și au venit mulți jucători. Aceasta afectează omogenitatea și îți trebuie timp să ai relații de joc. Sperăm să arătăm foarte bine la primul meci acasă. Unicul obiectiv pe care îl avem e sâ câștigăm cele trei puncte“, a explicat „Regele“.

„Vrem să ne impunem pe teren, să controlăm ritmul și intensitatea jocului. Știm că întâlnim un adversar care are omogenitate, a făcut schimbări puține față de anul trecut. Are și un nou antrenor, ambițios și foarte curajos. Cred că suntem pregătiți să câștigăm. O să încercăm să fim mai buni ca ei. Echipa din Craiova are jucători tehnici, foarte buni, cu orgoliu și mândrie specifice Olteniei. Sperăm să ne adaptăm la climă și la situația începutului de campionat, care e mereu imprevizibil. Cred că va fi un meci deschis“, a declarat Gică Hagi.

CCA a anunțat brigada

Comisia Centrală a Arbitrilor (CCA) l-a desemnat pe Iulian Călin (Ștefănești) să împartă dreptatea la Ovidiu. Acesta va fi ajutat de asistenții Ovidiu Artene (Vaslui) și Romică Bîrdeș (Pitești) și de rezerva Adrian Cojocaru (Galați).

VAR-ul va fi asigurat de Cătălin Popa, respectiv Gabriel Stroe, ambii din Pitești.

Observator pentru arbitraj a fost desemnat Liviu Ciubotariu (Galați). LPF l-a numit supervizor pe Marin Petrache (Săbăreni).

Superliga, etapa 1:

Vineri, 15 iulie:

AFC Hermannstadt – CS Mioveni 3-0 (D. Paraschiv ’28, Alhassan ’62, ’67),

Universitatea Craiova – Sepsi 2-2 (Gustavo ’29, ’59 / Damascan ’73, Păun ’83).

Sâmbătă, 16 iulie:

ora 18.30: FC Argeş – UTA Arad

ora 21.30: CFR Cluj – Rapid

Duminică, 17 iulie:

ora 18.30: Farul Constanţa – FCU

ora 21.30: FCSB – Universitatea Cluj

Luni, 18 iulie:

ora 18.30: FC Botoșani – Chindia Târgoviște

ora 21.30: Petrolul – FC Voluntari

