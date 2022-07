Gică Craioveanu ştie unde trebuie să „umble“ Balint pentru reuşită

Gică Craioveanu este destul de rezervat în privinţa noului sezon competiţional, cu toate că antrenorul Laszlo Balint (43 de ani) i-a lăsat o impresie bună în cantonamentul din Austria. „Grande“ a indicat şi marea problemă a Universităţii Craiova.

„Va fi dificil să avem un sezon mai bun decât precedentul, pentru că eu consider că finalul (n.r. – campionatului trecut, 2021-20222) a fost foarte bun cu Reghe. Totuși, am fost cu echipa în Austria, în cantonament, și mi-a plăcut foarte mult ’Gyuszi’. Mi s-a părut un antrenor metodic, care încearcă să dea agresivitate grupului. Cu toate că, la noi, la Craiova, e mai complicat, pentru că avem foarte mulți jucători talentați ca Baiaram, Gustavo, inclusiv Ivan, cu un sezon de excepție anul trecut, Markovic, la fel. Noi însă am avut probleme în altă parte, în apărare. Dacă noi rezolvăm acest lucru, ne putem impune în sezonul actual”, a spus Craioveanu, la Digi Sport.

Universitatea Craiova debutează astăzi în noul campionat al Superligii. Alb-albaştrii o întâlnesc pe Sepsi Sf. Gheorghe, de la ora 21.30, pe stadionul „Ion Oblemenco“.

