Preşedintele Universităţii Craiova, Sorin Cârţu, nu a digerat prea bine înfrângerea suferită duminică seară, pe teren propriu, 0-1 cu FCSB. Acesta consideră că alb-albaştrii au pierdut nemeritat şi a punctat că obiectivul Ştiinţei rămâne cucerirea Cupei.

„S-au întâlnit două echipe, una ghinionistă și una norocoasă. Până la urmă le înțeleg și obiectivul ăsta, de a trage la campionat. Când ai un asemenea noroc, în special când joci cu Universitatea Craiova, e normal să vrei să ieși campion. Până la acea fază, putea fi un rezultat în favoarea noastră. Au fost câteva situații bune de poartă, finalizate ba în bară sau fie scoase din 6 metri, cum a fost la Markovic. Una peste alta e o amărăciune pentru noi. Îmi găsesc greu cuvintele pentru a mă exprima după ceea ce s-a întâmplat. Merită felicitată echipa pentru modul în care a jucat. Obiectivul principal rămâne Cupa României!“, a spus Cârțu.

Gigi Becali: „Așa a vrut Dumnezeu“

Ca un răspuns la afirmaţia făcută de Sorin Cârţu, patronul celor de la FCSB, Gigi Becali (63 de ani), este de părere că divinitatea a făcut ca echipa sa să înscrie în partida din Bănie și să mai spere în continuare la titlu.

„Nu am niciun fel de impresie față de victoria de azi (duminică – n.r.), așa a vrut Dumnezeu. Când ei au două bare și noi dăm gol cu călcâiul, înseamnă că așa a vrut Dumnezeu. Așa v-am spus și la începutul play-off-ului, că luăm titlul doar dacă vrea Dumnezeu. Deocamdată așa se pare, să vedem dacă vrea până la final”, a declarat Gigi Becali, pentru Fanatik.

Acesta a anunţat că Ivan Mamut va rămâne în continuare la FCSB.

„Mamut rămâne! El are contract oricum. Are contract pe 2 ani, plus încă 3. Dacă luăm campionatul, sigur vom intra în Europa League și e vreo 20 și ceva de milioane. Nu mai contează o cheltuială de câteva sute de mii pentru doi jucători care ți-au purtat noroc (Mamut și Dumiter – n.r.). Dacă luăm campionatul, îi prelungesc contractul și lui Dumiter“, a comentat Gigi Becali, la Pro Arena.

