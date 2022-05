Liga 3, seria 6 / ACSO Filiași a scăpat victoria printre degete

ACSO Filiași și Sporting Roșiori au încheiat la egalitate, scor 1-1, partida susținută sâmbătă, pe stadionul „Orășenesc“, contând pentru etapa 7 din play-out-ul Ligii 3, seria 6.

Doljenii au marcat prin Alexandru Vulpe (’16), iar oaspeții au replicat prin Orlando Preda (’71).

ACSO Filiași: Uruiocea – Prunaru, V. Popa, Calu, Scuturoiu – Pencea, Armășelu, Stăiculescu – Vulpe, Fotescu, Manolache. Au mai intrat: Crețu, Zamfir, Militaru, Tudor.

Victor Naicu: „Am jucat foarte mult timp în 10 oameni și s-a cunoscut“

Antrenorul formației ACSO Filiași, Victor Naicu, știe motivul pentru care nu s-a realizat victoria, dar este bucuros că echipa sa continuă seria rezultatelor bune.

„A fost un joc pe care îl controlam, care mergea spre o victorie sigură a noastră, dar până la final am ajuns să ne luptăm pentru un punct. Am înscris repede și la două minute distanță am rămas în 10 oameni. David Stăiculescu a fost eliminat pentru un fault din postură de ultim apărător. Asta cu toate că faultul a fost foarte departe de poartă, undeva la 35-40 de metri și mai erau și doi jucători pe acolo… Nu știu dacă se impunea cartonașul roșu. Nu era o fază iminentă de gol, dar nu mai contează acum, așa a judecat-o arbitrul, rămâne așa.

Am continuat să atacăm, am avut și două bare într-o singură fază, apoi am primit un gol în urma unui corner și s-a încheiat 1-1. Am jucat foarte mult timp în 10 oameni și s-a cunoscut. Până la urmă am rămas neînvinși, i-am lăsat în urmă și păstrăm distanța de 5 puncte față de Roșiori și continuăm parcursul bun. Avem o singură înfrângere în 10 etape“, a declarat Victor Naicu, pentru GdS Sport.

