Universitatea Craiova și-a îndeplinit misiunea sâmbătă seară, pe „Ion Oblemenco“, în fața a peste 16.000 de spectatori „fierbinți“, câștigând la limită, scor 1-0, cu FC Voluntari. Succesul înregistrat în etapa a 7-a din play-off-ul Ligii 1 le permite „leilor“ să lupte pentru locul 2 și chiar să viseze în continuare la titlu, deși, o recunosc, au a treia șanșă la locul 1.

Nicușor Bancu: „Obiectivul nostru este locul 2“

La finalul întâlnirii din Bănie, căpitanul Științei, Nicușor Bancu, a admis că misiunea de a o răpune pe FC Voluntari a fost dificilă, dar consideră victoria ca fiind meritată.

„A fost un meci greu, cum s-a și văzut, în care am suferit foarte mult. Ne-au pasat bine, mai ales în repriza a doua, dar, per total, cred că am avut ocaziile mai mari. Până la urmă e bine că am câștigat. S-a văzut în acest play-off că Voluntari este o echipă foarte bună. Nu este ușor să câștigi cu ea cum o făceai înainte, să dai 3-4 goluri. Sper să câștigăm în continuare, chiar dacă suferim, să adunăm puncte, pentru că asta este cel mai important“, a declarat liderul alb-albaștrilor.

Cât despre obiectiv, Nicușor Bancu a punctat: „Am zis de la început că obiectivul nostru este locul 2. Sunt șanse, pentru că mai sunt 4 etape, și sperăm să se încerce cei de la FCSB, au și meciul direct cu noi… Sperăm să câștigăm și să ajungem pe locul 2“.

Ștefan Baiaram: „Mă așteptam să fie un meci foarte greu“

La rândul său, omul decisiv al Universității Craiova din partida cu FC Voluntari, Ștefan Baiam, a declarat că se aștepta la o confruntare dificilă.

„Ne bucurăm că am câștigat. Cred că este primul meu gol cu capul și ne bucurăm că am luat cele 3 puncte și ne apropiem de cele două echipe din față. Mă așteptam la un meci foarte greu. Știam că sunt o echipă arțăgoasă, bătăioasă, că vor alerga foarte mult și vor fi foarte puternici în duelurile unu contra unu. După cum s-a și văzut, am ieșit cu piciorul lovit. Consider că m-a faultat Tamaș și cred că merita al doilea galben“, a spus Ștefan Baiaram, care a ajuns la 7 goluri în acest sezon de Liga 1.

El a vorbit și de noul post pe care a fost pus să joace, în spatele vârfurilor:

„Mă simt bine, am început să mă obișnuiesc. Mister mi-a explicat ce am de făcut pe acea poziție, mi-a dat încredere și cred că mă descurc din ce în ce mai bine. Eu sunt foarte mulțumit! Dar nu contează unde mă bagă Mister să joc, important este să-mi fac datoria și să-mi ajut echipa“.

Ștefan Baiaram privește cu optimism și bătălia cu FCSB. Aceasta este programată duminică, 8 mai, de la ora 19.30, tot pe „Ion Oblemenco“.

„O să fie un meci foarte greu cu FCSB, dar sperăm să câștigăm. Ne dorim să vină fanii alături de noi și să ne susțină ca în seara aceasta (sâmbătă – n.r.). Pe această cale vreau să le mulțumim că ne-au încurajatde la început și până la sfârșit. Nu ne gândim la titlu. O să pregătim fiecare meci și la sfârșitul play-off-ului o să vedem pe ce loc ne clasăm“, a încheiat Ștefan Baiaram.

