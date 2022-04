Antrenorul lui Manchester City, Pep Guardiola, s-a declarat mândru de elevii săi după victoria obţinută în fața lui Real Madrid, scor 4-3, din turul semifinalelor Ligii Campionilor. El şi-ar fi dorit însă o diferenţă mai mare, fiind convins că returul de pe „Santiago Bernabeu“ va fi infernal.

„Sunt mândru, a fost una dintre cele mai frumoase seri din viața mea. Modul în care am jucat a fost impresionant, nu puteam să le cer mai mult jucătorilor. Dar ei au o formație excelentă, te pedepsesc dacă nu fructifici ocaziile. Am făcut o partidă mare, dar din nefericire… De fapt, nu e nicio nefericire, am câștigat partida, iar acum vom merge la Madrid pentru a ne impune din nou. Și dacă ne impuneam cu 4-0, calificarea nu era jucată. Pe ‘Bernabeu’ am fi suferit. Niciodată nu poți fi sigur că ai scos-o din calcule pe Real. E vorba de istoria lor, de calitatea jucătorilor de la Real”, a declarat Pep Guardiola.

Carlo Ancelotti: „Trebuie să ne apărăm mai bine“

De partea cealaltă, tehnicianul Realului, Carlo Ancelotti, s-a arătat nemulțumit de rezultat și de prestația jucătorilor săi în prima repriză. În ciuda înfrângerii, încă visează la finala Ligii Campionilor.

„Am început foarte rău, prea moale. Am primit două goluri și de atunci am arătat ceea ce am făcut din plin în ultima vreme: o mare capacitate de reacție. Am fost în joc până la final, am concurat. Trebuie să ne apărăm mai bine, pentru că atunci când avem mingea ne descurcăm bine, ne creăm multe ocazii. Pentru manşa secundă trebuie să ne apărăm mai bine, asta e cel mai important. Este o înfrângere care ne ține în viață pentru al doilea joc, de pe ‘Bernabeu’. Avem calitatea să creăm probleme. City are un avantaj, trebuie să luăm asta în calcul, dar sunt de părere că nu e un avantaj decisiv. Trebuie să fiți pregătiți, pentru că vom lupta din nou pentru o altă noapte magică“, a explicat Carlo Ancelotti.

Real Madrid – Manchester City, meciul retur din semifinalele Ligii Campionilor, va avea loc pe 4 mai pe „Santiago Bernabeu“.

