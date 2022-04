Ovidiu Bic, după ce a „pedepsit-o“ pe FCSB: „E cel mai frumos gol“

Ovidiu Bic, omul care a pecetluit succesul Universității Craiova pe Arena Națională, 2-0 cu FCSB, se bucură foarte mult pentru golul superb marcat în minutul 74.

„Ne bucurăm foarte mult că am reușit să câștigăm. Mă bucur că am înscris un gol foarte frumos și că mi-am ajutat echipa. Este și primul gol în Liga 1 pentru Universitatea Craiova, după mult timp. Sper să legăm victorii. Nu știu dacă e cel mai important, dar cu siguranță e cel mai frumos. Cred că ultima dată am marcat acum un an și ceva, a trecut ceva timp, în 2020. Am văzut că Iulian Cristea a respins, am anticipat unde o să ajungă mingea și m-am concentrat să o lovesc bine“, a explicat Ovidiu Bic.

„Într-adevăr, FCSB ne-a dominat puțin și a avut posesie mai bună, dar am închis foarte bine spațiile. Au avut și ei ceva ocazii, dar suntem fericiți de victorie. Noi abordăm fiecare meci la victorie, și încercăm să-i prindem din urmă pe cei de la FCSB. Sperăm să facă pași greșiți și noi să continuăm cu victoriile. Într-adevăr, au fost ceva probleme de sănătate, dar trebuie să trecem peste toate“, a mai spus Bic.

