Andrei Ivan, despre penaltiul primit: „Cristea m-a lovit! A fost contact“

Atacantul echipei Universitatea Craiova, Andrei Ivan, a declarat la finalul meciului cu FCSB că lovitura de la 11 metri pe care a primit-o a fost corect acordată, fiind lovit de Iulian Cristea.

„Suntem fericiţi că am luat cele trei puncte. La golul anulat (al lui Edjouma – n.r.) chiar a fost fault, i-am simţit braţul, m-a lovit în cap. La penalti a fost contact. Cristea a spus că nu m-a atins aşa dur, să fie penalti, dar eu am simţit contactul şi am căzut. Am avut şi noroc. În fotbal trebuie să ai şi noroc“, a spus Ivan.

La rândul său, fundaşul FCSB-ului, Iulian Cristea, a declarat că nu ştie dacă l-a atins pe atacantul Andrei Ivan: „Sunt foarte dezamăgit! A fost un meci pe care l-am controlat din primul minut. Din păcate a venit acea greşeală a mea. Le-am dat şansa şi, fără să ajungă la poartă, au condus ei cu 1-0, pe un fond de joc bun al nostru. Nu ştiu dacă l-am atins. Eu am zis că a dat foarte uşor, nu mi-am dat seama dacă l-am atins. Ne gândim încă la titlu“, a declarat Iulian Cristea.

