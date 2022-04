Liga 3 / Victorie importantă pentru CSO Filiași

CSO Filiași a reușit să se impună categoric, cu 2-0 (1-0), în partida susținută sâmbătă, pe stadionul „Orășenesc“, în fața echipei Flacăra Horezu. Disputa a contat pentru etapa 1 din play-out-ul Ligii 3 – seria 6.

A fost un alt meci în care băieții lui Victor Naicu s-au întrecut în ratări. Au irosit inclusiv o lovitură de la 11 metri, prin Edi Dina, dar de data aceasta finalul a fost fericit.

Primul gol l-a marcat Alex Fotescu, care a pus latul din fața porții la o centrare din partea stângă a lui Armășelu.

Cel de-al doilea gol a fost marcat de Calu, cu capul, în urma unei centrări venite din corner.

CSO Filiași: Matei – Scuturoiu, Calu, Dina, V. Popa – Pencea, Armășelu, Zamfir – Manolache, Fotescu, Vîlcică. Au mai intrat: Crețu, Prunaru, Tudor, Șegău, Vulpe.

„A fost un meci la discreția noastră, dar nu am reușit să-l închidem mai devreme, fără emoții. În prima repriză am avut o grămadă de ocazii, o bară, au scos mingea de pe linia porții de vreo două ori… Apoi, în repriza a doua am avut și un penalti ratat, apoi am avut emoții, dar, din fericire, a marcat Calu după un corner și am rezolvat meciul. Sunt mulțumit. Continuăm seria bună a meciurilor, dar, din păcate, nu reușim să înscriem cât ar trebui, ținând cont de ocaziile pe care ni le creăm“, a declarat antrenorul filieșenilor, Victor Naicu, pentru GdS Sport.

Pentru CSO Filiași urmează o deplasare la Roșiori. Confruntarea cu Sporting va avea loc sâmbătă, 9 aprilie, de la ora 17.00.

Liga 3 – seria 6, play-off – etapa 1:

Vineri, 1 aprilie:

CSM Slatina – Vediţa Coloneşti 2-1 (David Oprescu ’48, Alexandru Sălcianu ’78 / Robert Stancu ’13)

Viitorul Dăeşti – CSM Alexandria 1-1 (Florin Cioablă ’68 / Gabriel Preoteasa ‘6)

Clasament:

1.CSM Slatina 44 puncte (golaveraj 2-1)

2.Viitorul Dăești 40 (1-1)

3.CSM Alexandria 34 (1-1)

4.Vedița Colonești 28 (1-2)

Liga 3 – seria 6, play-out – etapa 1:

Vineri, 1 aprilie:

Petrolul Potcoava – Universitatea II Craiova 3-2 (Adrian Vlad ‘9 – penalti, Flavius Magraon ’18, ’53) / Atanas Trică ’34, Marian Danciu ’42)

Sâmbătă, 2 aprilie:

Sporting Roşiori – Minerul Costeşti 2-1 (Manole ’37, ’49 / ’28)

ACSO Filiaşi – Flacăra Horezu 2-0 (Fotescu, Calu)

Clasament:

1.ACSO Filiași 28 (2-0)

2.Sporting Roșiori 28 (2-1)

3.Petrolul Potcoava 24 (3-2)

4.„U“ Craiova II 16 (2-3)

5.Flacăra Horezu 16 (0-2)

6.Minerul Costeşti 6 (1-2)

Liga 3 – seria 7, play-off – etapa 1:

Vineri, 1 aprilie:

CSM Deva – Voinţa Lupac 2-0 (Alexandru Avramovici ’52, Florin Stelea ’79 – penalti)

Sâmbătă, 2 aprilie:

CSM Reșița – Pandurii Târgu Jiu 2-0 (Valentin Lazăr ’21 – penalti, Valentin Munteanu ’50)

Clasament:

1.CSM Reșița 53 (2-0)

2.CSM Deva 43 (2-0)

3.Voinţa Lupac 32 (0-2)

4.Pandurii 30 (0-2)

Liga 3 – seria 7, play-out – etapa 1:

Vineri, 1 aprilie:

Progresul Ezeriş – Gilortul Târgu Cărbuneşti 0-2 (Ionuț Gîlcescu ’39, Angel Ciutică ’90+2)

Sâmbătă, 2 aprilie:

Viitorul Şimian – Armata Aurul Brad 3-0

Jiul Petroşani – Viitorul Pandurii II Târgu Jiu 2-0 (Cătălin Ionică ’75, Remus Sandu ’85)

Clasament:

1.Viitorul Şimian 27 (3-0)

2.Jiul Petroșani 26 (2-0)

3.Târgu Cărbunești 18 (2-0)

4.Progresul Ezeriş 16 (0-2)

5.Viitorul Pandurii II 13 (0-2)

6.Aurul Brad 6 (0-3)

