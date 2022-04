Se „sparge“ gaşca de la PSG? Gianluigi Donnarumma ar vrea să plece în vară

Portarul naţionalei Italiei, Gianluigi Donnarumma, nu se simte bine în vestiarul lui PSG şi ar vrea să plece în această vară de la gruparea franceză, unde nu este mereu titular. El şi-ar dori să revină în Serie A, scrie La Gazzetta dello Sport.

Donnarumma este dorit de Juventus Torino, dar mutarea nu este deloc uşor de realizat. O mare problemă ar putea fi salariul jucătorului, aflat sub contract până în 2026 cu PSG, care l-ar plăti cu 7 milioane de euro pe an, plus 3 milioane eventuale prime.

Donnarumma suportă greu concurenţa cu Keylor Navas şi a fost nesigur pe gazon în ultimele săptămâni. O gafă a sa în meciul cu Real Madrid, din returul optimilor de finală ale Ligii Campionilor, a dus la eliminarea parizienilor.

Goalkeeperul s-a transferat în vara anului trecut de la AC Milan la PSG. Gianluigi Donnarumma a jucat 19 meciuri pentru PSG în toate competiţiile, a primit 17 goluri şi doar în opt partide a reuşit să păstreze poarta „intactă“.

