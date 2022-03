Edi Iordănescu: „Dacă eram mai atenți, puteam pleca cu un rezultat bun“

România a remizat, 2-2, cu Israel, iar selecționerul Edi Iordănescu a rămas fără victorie pe banca naționalei, după ce săptămâna trecută tricolorii au pierdut cu Grecia, 0-1.

La finalul jocului de la Netanya, Edi Iordănescu a fost destul de iritat, fiind convins că nu vor lipsi criticile oamenilor de fotbal din țara noastră.

„Să analizăm contextul, unul extrem de greu. Știți prin ce am trecut și cât de greu ne-a fost. Au fost momente bune, am arătat un fotbal bun, am arătat că putem să ne organizăm foarte bine. Dacă eram mai atenți, puteam pleca cu un rezultat bun. Am avut doi adversari competitivi. Israelul a marcat 5 goluri Austriei. Am făcut o primă repriză foarte bună, cu momente de reacție foarte bune. Prima repriză a fost totală.

Repriza a doua am pierdut energie, așa am pierdut inițiativa și teren. Prin ce am trecut în aceste zile, mă așteptăm să se întâmple asta. Trebuie să analizăm ce a fost bine și ce a fost mai puțin bun“, a spus Edi Iordănescu, la ProX.

