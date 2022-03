Alexandru Cicâldău: „Am făcut foarte multe lucruri pozitive“

Marcator în amicalul României din Israel, încheiat 2-2, Alexandru Cicâldău a declarat că naționala a avut destule realizări în jocul amical de la Netanya.

„Ne doream să câștigăm meciul. Era important pentru noi și pentru moralul nostru. Cred că am făcut foarte multe lucruri pozitive, dar și negative în acest meci. O să încercăm să ni le îmbunătățim. A fost un meci pe contre, am făcut bine că am marcat două goluri în prima repriză, dar am și luat două goluri în a doua repriză. Trebuie să sperăm, să spere toți jucătorii și toată țara“, a spus fostul decar al Universității Craiova, la ProX.

„Mai am multe meciuri la echipa de club (Galatasaray – n.r.), plus naționala. Îmi doresc să îmi ajut echipa cât pot eu“, a completat Alexandru Cicâldău, întrebat despre țintele sale viitoare.

