Edi Iordănescu: „Știm unde putem lucra“. Chiricheș și Rus, dezamăgiți

România a pierdut, scor 0-1, cu Grecia, la primul joc cu Edi Iordănescu la timonă. La finalul întâlnirii, selecționerul a admis că tricolorii au avut probleme și că staff-ul va ști unde să „umble“ în viitor.

„Nu-mi doream să am problemele astea de lot la primul joc, dar asta e situația (mai mulți componenți au fost răciți – n.r.). Un test foarte util din punctul meu de vedere. Din păcate, gândisem ceva, a trebuit să ne adaptăm la ce jucători am avut la dispoziție. Au fost lucruri care nu au funcționat, dar pentru mine a fost un meci util. Pot trage concluzii cu staff-ul meu și știm unde putem lucra. Mi s-a părut că am intrat fără tonus, nu am avut mișcare suficientă, am cerut mingea doar la picior. Când am cerut în profunzime, nu am reușit conexiunea. E clar că în prima repriză echipa nu a livrat suficient.

Am încercat la pauză să le dau încredere, să schimb anumite lucruri din punct de vedere tactic. Am avut o circulație a balonului mai rapidă, mai bună. Nu vreau să fac aprecieri nominale, cert e că au intrat foarte bine jucătorii de pe bancă. Astăzi am avut doi debutanți și sunt și alții la care ne uităm.

Sper că la meciul cu Israel să nu mai avem probleme de lot. Sper să producem rezultate, pentru că avem o serie de meciuri bune, favorabile. Am putut să dorm înainte de meci. Eu pot să spun că sunt stabil din punct de vedere al încrederii, sunt liniștit, analitic, și în același timp extrem de realist.

Cred că jucătorii naționalei au potențial și eu am încredere în ei. Mă bucur că au fost lucruri negative acum, pentru ca în momentul în care începem partidele oficiale să avem rezultatele pe care ni le dorim“, a spus Edi Iordănescu după meci, la Pro X.

Vlad Chiricheș: „Toți ne dorim să ne calificăm cu domnul Edi Iordănescu“

Căpitanul naționalei României, Vlad Chiricheș, a spus că are speranță că jocul și rezultatele o să se îmbunătățească.

„E un nou început. Anumite idei noi și jucători noi. Sperăm ca la următoarele partide să vină și victoriile. Mister cred că vrea să facă un ax puternic, cu jucători de experiență, sperăm să-i iasă. E clar că Edi Iordănescu are idei noi, dar trebuie să fim deschiși la tot ce ne prezintă și să luăm tot ce ne transmite pentru a aplica în teren. Sperăm să câștigăm cu Israel și să jucăm bine. Toți ne dorim să ne calificăm cu domnul Edi Iordănescu“, a spus Vlad Chiricheș.

Adrian Rus, dezamăgit după jocul cu Grecia

La rândul său, Adrian Rus a regretat că Edi Iordănescu nu a avut parte de un debut fericit.

„Îmi doream să începem cu dreptul. Ăsta e rezultatul și mergem înainte. Am avut mai multe ocazii în a doua repriză. În prima repriză parcă ne-a fost teamă să jucăm. În a doua repriză am jucat mai bine și asta ne dă speranțe. Trebuie să ridic capul și să continuu. Dacă am o șansă trebuie să o bag în poartă. Îi mulțumesc selecționerului că are încredere în mine. M-a sunat din prima săptămână, a discutat cu mine. Are încredere în mine și vreau să îi ofer și eu încredere în apărare. E greu de spus ce poate schimba în 2-3 zile. E bine, e un început de drum și sper să avem rezultate. Sper să îl ajutăm să își depășească tatăl. Nu mă gândeam să îmi fie antrenor. Aveam un vis să ajung la echipa națională, mă bucur și îi mulțumesc lui Dumnezeu. Sper să continuăm cu ce am realizat în repriza a doua.Sper să avem rezultate cât mai bune“, a declarat Adrian Rus.

