George Cîmpanu: „Dacă nu era regula U21, nu mai ajungeam la Universitatea Craiova“

Aflat în lotul echipei naţionale U21 a României, care va susţine în această lună două partide amicale, cu Finlanda şi Maroc, Alexandru Cîmpanu a vorbit despre prezenţa sa sub tricolor şi despre activitatea de la Universitatea Craiova. De asemenea, mijlocaşul Ştiinţei a vorbit şi despre viitoarea sa calitate, cea de tată.

„Mă bucur că am revenit şi sper să ajut echipa naţională“

George Cîmpanu a absentat de la acţiunea României din noiembrie din pricina unei accidentări, motiv pentru care s-a declarat foarte bucuros că se află acum sub comanda lui Florin Bratu.

„A fost o perioadă puţin mai neplăcută pentru mine, am avut nişte dureri la genunchi atunci. Mă bucur că am revenit şi sper să ajut echipa naţională pe 25 martie, cu Finlanda. Din câte am văzut, stadionul ‘Arcul de Triumf’ este foarte frumos, cu un gazon foarte bun. Sperăm să vină cât mai multă lume la meci şi să ne susţină. Cred că o să marcheze Jovan Marcovic şi Marius Corbu“, a spus Cîmpanu, pentru site-ul FRF.

Fiind un „veteran“ al lotului, Cîmpanu le-a explicat colegilor că trebuie să dea totul pentru calificarea la Campionatul European din 2023, pentru că este ceva de vis să evoluezi la un astfel de turneu final:

„Chiar am vorbit, împreună cu Screciu, cu majoritatea colegilor, pentru că am avut o şedinţă. Le-am spus că este ceva unic să joci la un Campionat European şi să-ţi reprezinţi ţara. Faptul că Universitatea are patru jucători la lotul naţional U21 arată că avem jucători valoroşi“.

„M-a ajutat regula Under 21“

George Cîmpanu a admis că şansa sa de a evolua la un club mare, precum Universitatea Craiova, s-a datorat regulei Under 21. El speră ca la finalul campionatului Ştiinţa să se regăsească pe locul 2 în Liga 1.

„Eu cred că m-a ajutat regula Under 21. Dacă nu era, nu mai ajungeam la Universitatea Craiova! Dar acum, la Universitatea, nu mai depinzi de acest lucru. Obiectivul nostru este să ne clasăm cât mai sus, să ne apropiem de cei de la FCSB şi la finalul sezonului să terminăm pe locul 2“, a afirmat tânărul fotbalist, care se pregăteşte să devină şi tătic: „Da, urmează să devin tătic şi este o perioadă foarte frumoasă din viaţa mea. Abia aştept să văd cum este. Sunt nerăbdător să vină fetiţa pe lume! Am cumpărat doar câteva hăinuţe acum şi o să începem să pregătim evenimentul care va avea loc în luna decembrie“.

Naționala de tineret pregătește participarea la EURO 2023, competiția U21 pe care România o găzduiește alături de Georgia. Are programate două partide de pregătire în această lună. Prima pe 25 martie, de la ora 17.15, pe stadionul „Arcul de Triumf“ din București, contra Finlandei U21. Cea de-a doua se va desfășura pe 29 martie, de la ora 17.00, la Rabat, contra Marocului U21.

