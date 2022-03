Liga 3 / Jucătorii lui CSO Filiași s-au întrecut în ratări, în meciul cu Roșiori

CSO Filiași și Sporting Roșiori au încheiat la egalitate, scor 1-1, partida susținută sâmbătă, pe stadionul „Aripile“ din Craiova. Disputa a contat pentru etapa a 17-a, penultima din campionatul regular din Liga 3, seria 6.

Doljenii au deschis scorul prin Alin Pencea (’30). Oaspeții au replicat imediat după pauză, prin Florin Cazan (’46).

CSO Filiași: Matei – Calu, Dina, Popa, Prunaru – Vâlcică, Pencea, Stăiculescu, Vulpe – Armășelu, Fotescu. Au mai intrat: Crețu, Tudor, Manolache.

Victor Naicu: „Am ratat cât pentru tot campionatul“

Antrenorul formației CSO Filiași, Victor Naicu, a afirmat că rezultatul este „mincinos“ ținând cont de modul desfășurării jocului.

„Am întâlnit o echipă foarte bună și cu toate acestea cred că a fost cel mai bun meci pe care l-am făcut până acum. Am ratat, probabil, cât pentru tot campionatul, din toate pozițiile! Am ratat și din 6 metri cu capul, am avut două bare… Am avut o evoluție entuziasmantă. Dacă la pauză era 4-0 nu se mira nimeni. După care am luat un gol ușor, în primul minut din repriza a doua. Ne-am dezechilibrat puțin, dar apoi am început din nou șirul ratărilor. Acesta a culminat cu un penalti neacordat în ultimele minute la Fotescu. Nu am ce să le reproșez băieților, jocul a fost foarte bun, doar că mingea nu a intrat. Trebuie să antrenăm mai mult norocul, ca să zic așa“, a declarat Victor Naicu, pentru GdS Sport.

Liga 3, seria 6 – etapa 17:

Vineri, 18 martie:

CSM Alexandria – Petrolul Potcoava 1-0

(Cosmin Neagu ’15 – penalti)

Minerul Costeşti – Viitorul Dăeşti 2-2

(Răzvan Dinu ’32, Ioan Beresc ’58 / Adrian Popa ’45, Florian Pîrvu ’77 – penalti)

CSM Slatina – Vediţa Coloneşti 1-1

(Alexandru Sălcianu ’78 / Marian Anghelina ’80)

Flacăra Horezu – Universitatea II Craiova 0-0

Sâmbătă, 19 martie:

CSO Filiaşi – Sporting Roşiori 1-1

(Alin Pencea ’30 / Florin Cazan ’46)

Clasament:

Liga 3, seria 7 – etapa 17:

Vineri, 18 martie:

Progresul Ezeriş – CSM Deva 0-8

(Alexandru Vasilescu – 2, Florin Stelea – 2, Bogdan Țoiu, Alexandru Avramovici, Dorel Zamfir – autogol, Andrei Sulea)

Viitorul Pandurii II Târgu Jiu – Voinţa Lupac 0-3

(Andrea Presley Săndescu ‘8 – penalti, Christian Popa ’52, Demetris Cristodulo ’81)

Jiul Petroşani – Pandurii Târgu Jiu 0-0

Sâmbătă, 19 martie:

CSM Reșița – Gilortul Târgu Cărbuneşti 3-0

(Valentin Lazăr ’17, Ndiaye Mediop ’29, Ion Vasluian ’53)

Viitorul Şimian – Armata Aurul Brad 1-1

(Gelu Velici ’29 / Ionuț Filipaș ’10)

Clasament:

