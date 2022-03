Victor Naicu: „Şansele la play-off s-au diminuat din iarnă“

CSO Filiaşi a pierdut, scor 1-3, partida susţinută sâmbătă, pe stadionul „Aripile“ din Craiova, în faţa formaţiei CSM Alexandria. Disputa a contat pentru etapa 16 din Liga 3, seria 6. Golurile învingătorilor au fost marcate de David Bioliţanu (’35), Adrian Mara (’60) şi Flavius Jula (’90). Replica doljenilor a venit prin Alexandru Armăşelu (’44).

CSO Filiaşi: Matei – Vulpe, Scuturoiu, Calu, V. Popa, Prunaru – Armăşelu, Stăiculescu, Manolache, Creţu – Fotescu. Au mai intrat: Tudor, Militaru, Zamfir, Şegău.

Victor Naicu: „Debutăm copii în continuare şi cu asta basta“

Antrenorul formaţiei CSO Filiaşi, Victor Naicu, a afirmat că numeroasele absenţe din lot au contat enorm în economia jocului cu teleormănenii.

„Era de aşteptat să avem un meci greu, pentru că am întâlnit o echipă foarte bună, cu jucători transferaţi de la Rapid şi CFR Cluj. Iar noi încă nu suntem toţi! Dacă în meciul restant ne-au lipsit doi jucători, Fotescu şi Vlăduţ Popa, pe lângă cei nouă transferaţi în altă parte, în etapa aceasta au intrat cei doi şi am pierdut patru. Aici mă refer la trei dintre jucătorii cu experienţă, la Edi Dina, Vâlcică şi Pencea, plus portarul Uruiocea, care are o fractură. Am fost nevoit să-l debutez pe Matei. Debutăm copii în continuare şi cu asta basta, ce să faci. Oricum, a fost unul dintre meciurile în care nu am ce să le reproşez jucătorilor. S-au dăruit, au avut ambiţie, au luptat, doar că valoarea individuală şi-a spus cuvântul la două faze şi aşa am şi pierdut“, a explicat Victor Naicu, pentru GdS Sport.

Calculele pentru play-off sunt dificile

Pentru CSO Filiaşi urmează un alt meci pe teren propriu, adică la „Aripile“, sâmbătă, de la ora 15.00. Adversară îi va fi Sporting Roşiori, grupare care în această rundă a surclasat-o pe Universitatea II Craiova, cu 4-0.

„Pentru mine este o surpriză rezultatul de sâmbătă, de la Roşiori. Ştim că ne aşteaptă un meci greu, toate sunt grele, dar pentru mine acum începe campionatul. Abia de la etapa aceasta avem şi noi tot efectivul apt de joc, din cei care au rămas. Dacă până acum am jucat cu doi-trei titulari din vechea echipă, acum cred că ajungem la patru sau cinci“, a punctat Victor Naicu.

Întrebat despre şansele de a prinde play-off-ul, aşa cum se dorea la începutul sezonului, Victor Naicu a spus:

„Şansele la play-off s-au diminuat din iarnă, când au plecat cei nouă jucători. Mai sunt şanse matematic vorbind, dar nu mai depindem doar de noi, ci şi de jocul rezultatelor. Dar, atât timp cât mai există şase, o să ne legăm de ele. Adică noi trebuie să câştigăm ambele meciuri, acasă cu Roşiori şi apoi la Potcoava, şi să intrăm în luptă cu Coloneşti, iar aceasta trebuie să se încurce de două ori… Nu-i uşor şi trebuie să recunoaştem asta“.

Liga 3, seria 6 – etapa 16:

Vineri, 11 martie: Vediţa Coloneşti – Flacăra Horezu 3-1.

Sâmbătă, 12 martie: Sporting Roşiori – Universitatea II Craiova 4-0, CSO Filiaşi – CSM Alexandria 1-3, Viitorul Dăeşti – CSM Slatina 0-2, Petrolul Potcoava – Minerul Costeşti 1-0.

Clasament:

1.Slatina 39 puncte (golaveraj 39-8)

2.Dăeşti 37 (28-12)

3.Alexandria 29 (26-17)

4.Coloneşti 26 (22-22)

5.Roşiori 23 (24-22)

6.Filiaşi 21 (24-26)

7.Potcoava 21 (22-25)

8.Craiova II 14 (23-23)

9.Horezu 14 (14-31)

10.Costeşti 4 (11-47)

