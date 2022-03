Nicolo Napoli: „Sperăm să ne salvăm de la retrogradare“

Antrenorul formației FCU Craiova, Nicolo Napoli, s-a arătat nemulțumit de aportul ofensiv al echipei sale din meciul cu Chindia Târgoviște, încheiat 0-0. Italianul consideră însă că este bun punctul obținut.

„Au fost puține ocazii de gol. Cele două echipe au stat bine pe terenul de joc. Mai avem opt finale. Noi jucăm să câștigăm fiecare meci, dar acum avem nevoie de puncte și acest punct e foarte bun. Nu am jucat bine la nivel ofensiv, dar mergem acasă cu un punct. Important e că nu primim gol. Mai sunt opt partide și sperăm să salvăm echipa de la retrogradare. Știm că au probleme cei de la Mediaș. Mergem acolo și vom încerca să câștigăm meciul“, a spus Napoli, la Digi Sport.

Săndoi crede că a fost privat de un penalti

De partea cealaltă, tehnicianul Chindiei, craioveanul Emil Săndoi, a afirmat că echipa sa ar fi trebuit să primească penalti la faza din minutul 32, când Daniel Florea a fost faultat în careu de Dragoș Albu.

„Cred că ei au avut o singură ocazie, în primele minute ale jocului, am făcut atunci o greșeală colectivă. E bine că n-am primit gol, după poate am fost demoralizați. A fost greu să intrăm în ritm, dar odată cu trecerea timpului parcă noi am controlat și am fost mai periculoși. Mă gândesc și la ocazia lui Florea, de singur cu portarul, n-a fost inspirat acolo. Am mai avut câteva șuturi, mă rog. Până la urmă, e un rezultat echitabil“, a spus Săndoi.

„Așa, ca manieră de arbitraj, cred că a fost ok și fazele au fost interpretate bine, cu o singură excepție: la faza cu Florea și Albu. Spuneam înainte de meci că au mulți jucători de calitate individuală bună pentru campionatul nostru. O asemenea fază poate să facă diferența. Eu mă gândesc pentru mai târziu, că nouă ni s-au mai întâmplat astfel de chestii. Nu vreau să acuz arbitrajul, e o fază grea. Sunt convins că s-ar fi putut da 11 metri și cred că șansele noastre pentru a obține 3 puncte ar fi fost mai mari“, a completat Săndoi.

